〈外銷訂單〉電子新品上市助攻 8月545.9億美元優預期寫同期高

經濟部統計處今 (20) 日公布 8 月外銷訂單統計結果，受惠新興科技應用、數位化商機及網路通訊服務需求續強，加上電子新品上市，帶動相關零組件接單成長，推升 8 月外銷訂單優於預期，達 545.9 億美元，月增 0.6%、年增 2%，累計前 8 月外銷訂單達 4481.4 億美元，年增 7%，雙寫同期新高。

按貨品別觀察，統計處說，電子及資訊通信產品受惠 5G、高效能運算、車用電子及數位轉型需求熱絡，加上手機及相關零組件接單成長，接單分別年增 15.4%、3.1%，各達 190.4、142.7 億美元，同步創下歷年同月新高。

光學器材則因終端產品需求疲弱，加上客戶端持續去化庫存，對面板需求減少、價格續跌，單月接單下滑至 17.5 億美元，年減 36.5%，為連七個月負成長。

傳統貨品方面，統計處表示，反映全球通膨壓力升溫、終端市場需求疲軟，廠商投資意願保守，加上油價續居高檔壓抑部分石化產品加工利差，主要業別均呈現雙位數衰退，塑橡膠製品、基本金屬、機械、化學品分別年減 25.3%、22.6%、15.2%、13%。

展望未來，經濟部統計處處長黃于玲說，隨著國際品牌消費性電子新品接續上市，加上 5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用及企業數位轉型需求仍強，均有助於外銷接單持穩，不過戰爭、通膨、美中科技紛爭、疫情等不確定因素仍恐影響我國外銷接單動能。