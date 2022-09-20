晶片廠看PC市況進入寒冬 品牌、代工廠營運承壓

各國升息腳步不停歇，全球經濟面臨嚴峻挑戰，晶片大廠英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 近期均表示，整體個人電腦 (PC) 市況較先前預期更糟，反映產業前景有惡化跡象，且整體供應鏈手中仍有高庫存待消化，市場預期筆電品牌、代工業者下半年營運也將同步承壓。

英特爾、超微 8 月初公布第二季財報後，已雙雙示警消費性電子需求持續疲軟、下修展望，根據外媒報導，Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 近日拜訪兩企業高層後，管理層持續看淡產業前景，其中，超微認為個人電腦市況較前次相比又惡化約 15%。

隨著兩大晶片巨頭持續看淡下半年個人電腦市況，市場認為也將連帶波及台廠營運，其中，筆電代工業者中除廣達 (2382-TW) 外，其餘業者均下修對第三季筆電出貨目標，品牌廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 等也持續面臨庫存去化挑戰，雖然 9 月有返校商機，但對整體庫存去化幫助有限，主因是過去幾年疫情刺激需求已被滿足。

廣達是五大筆電代工廠中，第二季受中國封控影響最嚴重的廠商，隨著封控影響緩解、大客戶蘋果 (AAPL-US) 新品拉貨，預期第三季出貨將可望季增逾 2 成，和碩 (4938-TW) 對筆電出貨則從原季增 20-25% 轉趨保守，其餘仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 等均預期本季筆電出貨將呈現季減。

整機市況同樣低迷，品牌廠第二季庫存金額皆在相對高檔，其中，華碩第二季庫存金額衝上 2061 億元，創下歷史新高，內部也訂下年底前要減少 500 億元的存貨絕對金額，宏碁第二季庫存金額則為 634.42 億元，也僅較首季略微減少，反映終端需求不振。

另一方面，筆電關鍵零組件之一的面板同樣旺季不旺，加上價格壓力，迫使各廠第三季擴大調整產能稼動率，其中也包含台廠面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)，根據研調機構集邦 (TrendForce) 預期，第三季筆電面板出貨將季減 13.4%、下滑至 4510 萬片，低於 2019 年疫情前同期水準，第四季恐再降至 4080 萬片，季減 9.4%、年減 45.6%。