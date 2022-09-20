金控民民併邁大步！富邦金併日盛金最慢兩個月內完成

金管會今 (20) 日宣布，同意富邦金控 (2881-TW) 以現金為對價合併日盛金 (5820-TW)，合併基準日為核准兩個月內，也就是說，最慢 11 月 20 日前兩家金控就會合併，將是金控民民併的一大里程碑，而日盛金將依法下櫃。

事實上這宗合併案去 (2021) 年 9 月 16 日經富邦金控及日盛金控董事會決議通過，並在去年 11 月 5 日經雙方股東臨時會表決通過，富邦金控以現金為對價支付富邦金控以外的日盛金控其他所有股東，並於今年 6 月 17 日經雙方股東會同意通過調整合併對價。

銀行局副局長林志吉表示，截至 5/31 為止，富邦金持有日盛金持股 74%，至於對價，因為日盛金盈餘分配調整後，所以合併對價從 12.41 元調整為 11.71 元。

林志吉表示，本案是由富邦金控及日盛金控依金融控股公司法、金融機構合併法等相關規定，共同向金管會申請合併許可。合併後富邦金控為存續公司，日盛金控為消滅公司，待雙方完成合併後，日盛金控各項業務、資產負債將由富邦金控承受。

依富邦金控的規劃，於取得金管會同意旨揭合併案後，由二家金控的董事長共同決定合併基準日、公告，並依規於合併基準日前 30 個營業日前向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請日盛金控終止上櫃。