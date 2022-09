台灣半導體產業協會 (TSIA) 10 月 19 日將舉行「2022 TSIA 年會」,採實體線上同步舉行,此次主題圍繞在原宇宙上,找來 Meta(META-US) 副總裁 Ofer Shacham 與宏達電 (2498-TW) 全球副總裁 / 亞太區總經理黃昭穎,將以元宇宙為題進行演講。

TSIA 表示,今年年會將由理事長、台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長劉德音進行開幕致詞,並由 Ofer Shacham 以「The Metaverse,AR,XR,and The Role of The Semiconductor Industry」為題,及黃昭穎以「次世代網路革命」為題,分享元宇宙專題。

TSIA 今年也找來鈺創 (5351-TW) 董事長盧超群,主持《渾元宇宙,捨我其誰 - 微系統與半導體征程》主題論壇,廣達 (2382-TW) 集團總裁林百里、台積電業務開發資深副總經理張曉強、聯發科 (2454-TW) 執行副總經理暨技術長周漁君、宏達電中國區總裁汪叢青等參與對談。