無懼聯準會激進升息 近6成投資人認為台股不會跌破前低

升息、通膨重挫全球股市，台股更因此大跌約 2 成，根據路博邁投信調查，逾半數的投資人認為台股已經走出谷底，近 6 成認為大盤不至於跌破今年低點 13928 點，另有 3 成認為台股恐繼續下探，但會守住 12682 點關卡，顯示多數人認為台股已經擺脫谷底。

根據路博邁投信調查，針對 500 多位台灣投資人進行線上調查，調查結果發現，將近 6 成的投資人認為今年台股底部已過，不至於跌破今年 7 月中的低點 13928 點，而有約 3 成投資人認為台股可能進一步下探，但會守住 12682 點關卡。

路博邁投信總經理陳正芳指出，透過這次調查可以發現多數投資人仍樂觀看待台股前景。

在投資標的部分，陳正芳表示，看好具備成長性的投資題材像是 5G，目前全球 5G 網路部署及應用發展持續加速進行，而台灣企業在過去 30 多年來累積深厚的半導體及資通訊實力，目前全球 5G 核心零組件多由台廠提供，能受惠 5G 長期需求，相對整體台股，台灣 5G 企業享有相對較高的成長潛力。

陳正芳說，在各國推動低碳能源的趨勢下，為 5G 市場帶來許多值得期待的新發展，台灣 5G 企業因擁有先進技術與獨有優勢，在降低碳排放與增加綠能效率扮演關鍵角色，讓投資動能持續爆發。

首先，為因應綠天鵝風險，目前全球以再生能源應用、石化燃料減量、無碳排車商品化及使用為發展重點。路博邁投信指出，第三類半導體因其耐高溫、傳導快的特性更適合用於電動車與 5G 等應用場域。

陳正芳指出，半導體產業是台灣強項，台廠產品良率優，進而創造更高的生產效率，並透過產業鏈整合，搶進全球第三類半導體的寶貴商機。

第二，受惠疫情及人力成本持續上漲，各大商場、賣場及藥房加速導入電子標籤，帶動電子紙應用商機。2021 年全球電子標籤市場規模為 8 億美元，預估 5 年內將成長 2.5 倍至 20 億美元。

舉例來說，美國阿拉斯加航空已宣布推出電子紙行李標籤，預計未來幾年將進入快速成長期。路博邁投信表示，台灣廠商在全球電子紙顯示技術具領導地位，在無紙化成必然趨勢下，全球客戶端需求料將大幅成長。

除此之外，5G 也將為大規模 IoT(物聯網) 傳感器部署奠定基礎，進一步運用於智慧大樓與能源管理，例如紐約帝國大廈已使用 5G 技術來監測大樓能源使用情況，並優化能源利用。這些應用都有賴於 IC 設計，而台廠除採用製程技術較先進、成本較佳外，亦具備客戶優勢，可望成為主要受惠族群。