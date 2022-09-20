解封概念股開趴 台股量縮漲123點收14549點 重回14500點

美股周一 (19 日) 止穩反彈，台股今 (20) 日由電子雙雄領軍電子權值股展開反攻，航海王也揚帆歸隊，盤面觀光、航空雙雄等解封概念股活蹦亂跳，指數震盪走高，午盤後在電子雙雄蓄勢攻高下，大盤漲點再擴大至逾百點，上漲 123.62 點，收在 14549.3 點，重回 14500 點，成交值略為放大至 1653.15 億元。

櫃買指數終場上漲 1.21 點，收在 190.04 點，成交值 422.2 億元。上市櫃成交值共 2075.35 億元。

觀察電子權值股表現，台積電、鴻海歷經昨日回檔後，今日回神強彈，台積電午盤後漲勢兇猛、重回五日線，上漲超過 2%，收 476.5 元，鴻海上漲 1.4%，收 108.5 元，聯發科則小漲 0.17%，收 605 元。日月光投控、大立光勁揚 2%，聯電驚險守穩 40 元關卡，國巨、廣達、研華、欣興等同收黑。

隨著美國總統拜登宣告新冠疫情大流行結束，觀光族群群起慶賀，王品強攻漲停，八方雲集、六角飆漲超過 7%，晶華、山富狂飆 6%，瓦城漲半根停板，美食 - KY、雄獅、華園、鳳凰、山富、富野、亞都等多檔個股，漲幅都超過 3%。

受惠解封題材發酵，航空雙雄升空高飛，其中長榮航強漲 3%，成交張數爆量超過 14.4 萬張，高居台股成交量第一大，華航則勁揚逾 1%，成交張數 6.7 萬張，也是台股成交量第五大。

電動車概念股表現火熱，華城狂飆超過 7%，康舒大漲 5%，劍麟、茂達、明安大漲逾 4%，中興電、裕隆漲幅都超過 3%，國際中橡、高力、華德動能、健和興、為升、美琪瑪等，同步站穩盤上。