〈美股早盤〉市場聚焦Fed會議 主要指數承壓 道指跌逾350點

市場認為美國聯準會（Fed）將在本周大幅升息抑制數十年來炙熱的通膨，同時迎接最新經濟預測，此外 10 年期公債殖利率升至 2008 年金融危機以來新高，美股主要指數周二（20 日）開低，其中道瓊工業指數跌逾 350 點。

截稿前，道瓊工業指數下跌逾 350 點或 1.22%，那斯達克綜合指數跌逾 100 點或 0.92%，標普 500 指數跌逾 1%，費城半導體指數跌近 1%。

美股開盤前美股指數期貨回吐稍早漲幅後走跌，主因是交易員準備迎接美國再次大舉升息。目前市場越來越擔心聯準會（Fed）可能過度收緊貨幣政策，進而提高經濟硬著陸的可能性。與此同時美元因避險需求而反彈，截稿前報 109.865。

以科技股為主、對利率敏感的那斯達克 100 指數期貨下跌 0.5%，表現遜於標普 500 指數期貨。另外個股方面，在盤前交易中，福特汽車公布第三季利潤預期後股價走跌，市場分析師擔心成本上升的影響。

美國央行今天開始貨幣政策會議，並將於台灣時間周四（22 日）凌晨兩點宣布利率決議與經濟預測摘要，市場預料將再次升息 3 碼（75 個基點），並可能暗示利率將超過 4% 然後暫停升息。

外界認為，Fed 的長期策略是為避免上世紀 70 年代那種導致通膨失控的災難性「走走停停」政策。投資人降低對 Fed 更大幅度升息的預期，接受彭博調查的 96 位經濟學家中，目前只有兩位預測升息 4 碼（100 個基點）。

債市方面，10 年期美國公債殖利率升破 3.5%，而對貨幣政策更敏感的兩年期公債殖利率觸及 2007 年以來新高並有望突破 4%，反映投資人對硬著陸的擔憂。

與此同時，美股另一個令人擔憂的趨勢是，實質利率（經通膨調整後的公債殖利率）升至 2007 年以來新高。在 10 年寬鬆貨幣政策期間，當實質利率固定在負值區間時，其為推動風險資產上漲的一個關鍵因素。

花旗集團的一項指標顯示，過去 15 周美國利潤下調的次數超過上調次數，摩根士丹利與高盛策略師紛紛警告，盈利與股票估值的風險正在增加。

截至台北時間周二（20 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月營運許可月率初值報 - 10%，預期 - 4.5%，前值 - 0.6%

美國 8 月營建許可年化總數初值報 151.7 萬戶，預期 161 萬戶，前值 168.5 萬戶

美國 8 月新屋開工年化月率報 12.2%，預期 0.3%，前值 - 10.9%

美國 8 月新屋開工年化總數報 157.5 萬戶，預期 144.5 萬戶，前值 140.4 萬戶

焦點個股：

福特汽車 (F-US) 早盤下跌 9.11%，至每股 13.57 美元

福特汽車向投資人發出預警，稱受到通膨和供應鏈問題影響，第三季成本可能額外增加 10 億美元。該公司表示，供應問題導致零組件短缺，大約影響 40,000 至 45,000 輛車，且這些因為缺料而無法交付給經銷商的車，大多是利潤較高的卡車和休旅車。此外，福特表示通膨也是導致成本比原先預估高出 10 億美元的原因之一。

Nike(NKE-US) 早盤下跌 4.19%，至每股 102.72 美元

Nike 美股盤前下跌 2.2%，此前巴克萊銀行將 Nike 股票評等從「增持」（overweight）下調至「中立」（equal weight），並指出 Nike 在中國的市場將持續波動，而北美與其他地區的需求走弱。

威騰電子 (WDC-US) 早盤下跌 3.71%，至每股 35.26 美元

威騰電子盤前下跌 1.7%，此前遭德銀將其股票評等從「買入」（Buy）下調至「持有」（Hold），並稱由於需求惡化，威騰電子的利潤與營收可能位在財測下緣。

華爾街分析：

Quill Intelligence 執行長兼首席策略師 Danielle DiMartino Booth 表示，Fed 可能會在經濟衰退的邊緣收緊政策。他說：「股市在下跌時對 Fed 寬松政策的依賴，可能正是主席鮑爾除通膨外，還希望透過大舉升息來消除的。」

ING 集團表示，全球收緊貨幣政策將加大風險資產的阻力，畢竟各國央行有意試圖放緩總需求。另外該集團分析師認為，Fed 似乎沒有理由軟化最近在傑克森霍爾央行年會上展現出的鷹派立場，預估美元在聯邦公開市場委員會（FOMC）會議展開前將保持平穩。

Pictet 資產管理公司首席策略師 Luca Paolini 表示，Fed 可能會在明年放慢升息步伐並稱利率在明年可能會觸頂，隨後市場焦點將轉向升息如何影響經濟與企業盈利。他認為，目前尚未看到企業營收大幅下調，不過將在可預見的未來發生。他也指出，債券下行空間有限，而殖利率曲線倒掛在歷史上是買入股票的一個危險訊號。