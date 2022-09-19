預期Fed升息大幅升息 10年期美債殖利率升逾3.5% 為2011年來新高

指標 10 年期美國國債殖利率周一 (19 日) 升至逾 11 年高點，因投資人為聯準會 (Fed) 周三 (21 日) 的政策決定做好準備，預計 Fed 將再次大幅升息。

全球最重要的利率指標 10 年期國債殖利率一度上漲 6.6 個基點至 3.516%，突破 6 月中旬的水平，為 2011 年 4 月以來的最高水平。

Fed 周三開會。貨幣市場預計升息 75 個基點的可能性約為 80%，升息 100 個基點的可能性為 20%。

市場賣壓更集中在對 Fed 政策最敏感的 2 年期國債上，其殖利率上漲 7.5 個基點至 3.94%，創 2007 年 10 月以來新高。

投資人也提高了對 Fed 最終可能在 2023 年初將政策利率推高到頂點的預期，3 月的 OIS 合約顯示最高水平為 4.47%。

即使如此，市場越來越擔心經濟可能陷入衰退並促使政策制訂者明年開始降息。自 2000 年以來最深的殖利率曲線倒掛就證明了這一點。2 年期國債殖利率比 10 年期國債殖利率高出 0.42 個百分點，比 30 年期國債殖利率高出約 0.37 個百分點。

花旗策略師歐唐納 (William O’Donnell) 表示，如果 10 年期殖利率持續上漲至 3.5% 以上，則可能會測試「3.76% 附近的支撐位，這也是 2011 年 2 月之後再也未能接近的高點」。