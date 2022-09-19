華爾街大多頭：本周Fed可能升4碼 無視市場預期

華爾街大多頭、Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 認為，美聯準會 (Fed) 本周可能無視市場預期，將利率調升 4 碼 (100 個基點)。

Yardeni 表示，Fed 可能決定加速升息進程，更積極處理通膨問題。「在我看來，他們似乎正致力於在下次會議上大幅提高利率。我確實認為他們會升息 100 個基點，而不是市場預期的 75 個基點，並可能再升息一次。」Yardeni 說道。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，目前市場預計 Fed 連續第三次升息 3 碼 (75 個基點) 的機率為 80%，升息 4 碼的機率為 20%。

通膨率從 7 月的 8.5% 小幅下降至 8 月的 8.3%，但仍接近 40 年高點，遠高於央行 2% 的目標。

Yardeni 表示，Fed 知道升息需要很長時間才能開始對經濟產生影響。但 Fed 在對抗通膨方面存在信譽問題，因此正試圖通過超大規模的升息來抑制通膨。

據彭博訪調經濟學家的結果， Fed 將鷹式升息，本周把利率調升 3 碼，使聯邦資金利率目標區間升至 3.00-3.25%。該目標區間的高點到年底將達到 4%，明年進一步升高，直到 2024 年才會降至 3.6%。

野村證券美國資深經濟學家 Robert Dent 說：「我們預估 Fed 將持續升息直到通膨數據下降，而 8 月的 CPI 讓 Fed 達成任務的迫切性大幅提高。如果高通膨保持愈久，工資物價螺旋式上升及通膨預期失控的疑慮，也隨之升高。」