三星公佈新環境經營戰略並加入RE100 目標2050年前達成碳中和

南韓三星電子周四 (15 日) 發表新環境經營戰略，目標在 2050 年之前達成碳中和目標。此外，該公司也宣布目標在 2030 年前後，要讓家電、智慧型手機等主要產品的電力消耗減少 3 成，並且宣布加入 RE100。

據《韓聯社》周四報導，這次是三星電子自 1992 年公布三星環境宣言以來，時隔 30 年後所公布的全新環境經營戰略。三星電子是全球用電量最大的資訊通信技術製造企業，該企業 2021 年的用電量達 25.8 TWh，而如此龐大的用電量，也相當於首爾 950 萬人口家庭用電量的 1.8 倍。

根據三星說法，美國 Alphabet(GOOGL-US) 同期用電量為 18.2 TWh、台積電 (2330-TW) 用電量為 18.1 TWh、蘋果 (AAPL-US) 用電量為 2.9 TWh，由此可見三星的電力消費量有多麼驚人。

三星方面表示，由於用電需求大，再加上南韓國內的再生能源供應環境不佳，要實現再生能源的穩定供應並不容易，但是為了解決當前的環境危機，他們將挑戰碳中和。

為了全面推動綠色經營轉型，三星表示到 2030 年為止將斥資 7 兆韓元，來降低工業碳排放、回收利用廢棄電子產品、保護水資源，以及減少污染物排放等。還有為了在 2050 年之前達成 100% 再生能源的使用目標，三星也宣布加入 RE100。

三星遍及全球 32 個國家的工廠和辦公司，都將朝著零碳排的目標邁進；另外也會要求供應商們設定中長期的減碳目標，三星表示他們將給予協助。

在減少用電量方面，三星表示將透過低能耗高功效的半導體研發，目標到了 2030 年，要讓智慧手機、電視、冰箱和洗衣機等主要商品群的耗電量，較 2019 年時減少 30%。