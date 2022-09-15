三星有望拿到更多iPhone 14 Pro面板訂單

三星有望拿到更多iPhone 14 Pro面板訂單 (圖片：翻攝appleinsider)
三星有望拿到更多iPhone 14 Pro面板訂單 (圖片：翻攝appleinsider)

《The Elec》報導，由於一些面板供應商良率較低，蘋果將 iPhone 14 Pro 系列 LTPO OLED 面板轉單給三星顯示器，三星的出貨目標已提高到 1.49 億片，高於之前的 1.3 億片。

蘋果 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 高階機型採用更先進的面板材料，即 LTPO 薄膜電晶體 (TFT) OLED 面板，供應商有三星顯示器、LG Display 等。

三星有望拿到更多 iPhone 14 Pro 面板訂單 (圖片：翻攝 appleinsider)
三星有望拿到更多 iPhone 14 Pro 面板訂單 (圖片：翻攝 appleinsider)

然而，消息人士稱，三星製造 LTPO OLED 面板經驗最久，加上三星對手面板良率不佳，三星有望獲蘋果青睞，拿到更多 iPhone 14 Pro 的面板訂單。

鑒於蘋果轉單三星的預期，三星已從其設備供應商處採購更多設備，以便擴大面板產能。三星 8 月底向其設備供應商 AP Systems、HB Solution 和 Philoptics 訂購更多設備，預計這些公司會將設備送至三星越南廠，將面板製成模組，然後再發貨。

蘋果 iPhone 14 系列上市後買氣熱絡，高階機型更是大熱賣，三星上月已將其 iPhone OLED 出貨量目標從之前的 1.3 億片提高到 1.49 億片。

市場傳出三星對手 LG Display 因 iPhone14 Pro 系列 OLED 面版生產良率問題，今年 iPhone OLED 面板出貨量目標能否達到 5500 萬至 6000 萬片還是未知數。

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