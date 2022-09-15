三星有望拿到更多iPhone 14 Pro面板訂單

《The Elec》報導，由於一些面板供應商良率較低，蘋果將 iPhone 14 Pro 系列 LTPO OLED 面板轉單給三星顯示器，三星的出貨目標已提高到 1.49 億片，高於之前的 1.3 億片。

蘋果 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 高階機型採用更先進的面板材料，即 LTPO 薄膜電晶體 (TFT) OLED 面板，供應商有三星顯示器、LG Display 等。

三星有望拿到更多 iPhone 14 Pro 面板訂單 (圖片：翻攝 appleinsider)

然而，消息人士稱，三星製造 LTPO OLED 面板經驗最久，加上三星對手面板良率不佳，三星有望獲蘋果青睞，拿到更多 iPhone 14 Pro 的面板訂單。

鑒於蘋果轉單三星的預期，三星已從其設備供應商處採購更多設備，以便擴大面板產能。三星 8 月底向其設備供應商 AP Systems、HB Solution 和 Philoptics 訂購更多設備，預計這些公司會將設備送至三星越南廠，將面板製成模組，然後再發貨。

蘋果 iPhone 14 系列上市後買氣熱絡，高階機型更是大熱賣，三星上月已將其 iPhone OLED 出貨量目標從之前的 1.3 億片提高到 1.49 億片。

市場傳出三星對手 LG Display 因 iPhone14 Pro 系列 OLED 面版生產良率問題，今年 iPhone OLED 面板出貨量目標能否達到 5500 萬至 6000 萬片還是未知數。