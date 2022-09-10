大宗商品交易熱 華爾街投行估從中獲利200億美元 創紀錄新高

數據分析公司 Coalition Greenwich 預估，今年華爾街投資銀行有望從大宗商品交易和融資活動獲利超過 200 億美元，不僅較疫情前高出 2 倍多，還創下紀錄新高。

2020 年初以來，大宗商品價格因疫情加上供應鏈中斷危機，波動顯著攀升，使高盛 (GS-US)、花旗 (C-US) 和麥格里在內等華爾街投行從中受益，情況也隨著今年爆發俄烏戰事而加劇。

雖然暴漲的商品價格將通膨推至數十年高點，導致多國陷入生活成本危機，但市場震盪加劇代表銀行可透過頻繁的交易活動，或是向交易員、基金、公用事業和航空公司等客戶提供融資、避險等服務，賺取更多收益。

華爾街投行可望從商品市場賺取超過 200 億美元利潤 。(圖：路透)

Coalition 數據顯示，今年上半年，投行在石油和天然氣市場賺進 66 億美元，幾乎等同去年全年，在金屬市場賺取 31 億美元，去年全年為 46 億美元，農作物市場為 6 億美元，也是去年全年的 2 倍。

其他大宗商品交易商如嘉能可 (Glencore)、托克 (Trafigura) 與英國石油 (BP) 等，今年也都創造亮眼的報酬。

除了 Coalition Greenwich 之外，另一家數據分析公司 Vali Analytics 也預估，投資銀行今年將透過商品交易活動實現 180 億美元的獲利。