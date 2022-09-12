RISC-V飛上太空 SiFive、晶心科等聯盟成員振奮

外電報導，美系業者 SiFive 宣布，將為 NASA 提供 RISC-V 核心處理器，該案金額高達 5000 萬美元，相當於新台幣 15.43 億元，為 RISC-V 陣營跨出一大步，也象徵未來包括晶心科 (6533-TW) 在內等聯盟成員，有機會將營運觸角延伸至太空。

SiFive 表示，將為 NASA 打造下一代高效能航天計算 (HPSC) 核心處理器，運算能力是現今晶片的 100 倍，隨著效能大幅提升，可望為航太任務帶來新的可能性，如自主漫遊車、視覺處理、太空飛行、制導系統、通訊等應用。

據了解，SiFive 為其打造的 CPU 將取代 PowerPC 架構的 RAD750，由於 PowerPC 同屬 RISC (精簡指令集) 聯盟，加上該顆晶片推出超過 20 年，也搭載在好奇號等火星探測器執行過無數任務，象徵 RSIC-V 即便在極端環境下也能完成任務，也獲 NASA 青睞，選擇 RISC-V 成為核心處理器架構。

業界指出，由於 NASA 需求高度客製化，若採用 x86、Arm 架構時，只得向英特爾 (UNTC-US)、Arm 請求更改指令集，但英特爾業務量龐大、Arm 的指令集架構從 v8 至 v9 升級花了十年，RSIC-V 的開源指令集架構特性，反而成為 NASA 選擇的一大重點。

隨著太空領域成為兵家必爭之地，加上 NASA 率先選擇 RISC - V 架構，將吸引更多業者投入、採用，包含 SiFive、晶心科在內等廠商，都可望受惠市場規模擴大。

晶心科 8 月營收回溫、約 0.86 億元，月增 25.28%，年減 3.55%，累計前 8 月營收 5.06 億元，年增 0.36%，下半年隨著中國封城的影響淡化，客戶決定案件時程可望加速，加上北美地區客戶案件陸續放量，看好今年營收達成每年年增 2-3 成的目標。