大宗商品從高點回跌逾1成 糧食通膨可能就快和緩下來

失控的糧食通膨可能就要暫時和緩下來，因近來農作物價格重挫，使之前被各種農產品推高的麵包、雞翅等食品價格也跟著回落。

俄國侵烏至今四個月，攪亂全球運輸並使農作物大漲，投資人對穀物短缺的擔憂，如今被主要生產國豐收的期待取而代之，包括小麥 (主食)、玉米 (飼料) 和油籽 (食用油)。

小麥和黃豆期貨本月以來下跌約 15%，玉米期貨約跌 13%，咖啡豆、粗糖、可可豆也都拉回。彭博大宗商品現貨指數已從歷史高點回跌 13%。

ADM 投資人服務全球策略師 Marc Ostwald 說：「供給受損的情況可能沒有原本想的糟糕，因為其他地方將彌補烏克蘭的缺口。」

身為小麥出口大國，澳洲預估將迎來豐收的一年，而巴西最大玉米種植區表示作物多到滿出來，北美地區原本擔心黃豆種植面積受春季天候影響而大減，如今這層疑慮已減緩。

北美黃豆收成疑慮已減緩 (圖: AFP)

對經濟衰退的擔憂，也導致農作物狂飆走勢熄火。連鎖餐廳業者 Darden Restaurants 表示，雖然穀物價格下跌的連帶影響還要一段時間才會發酵，但雞肉、牛肉的價格已經稍稍降溫。

主要食用油棕櫚油今年來已從高點回跌約 30%，印尼正在增加出口以消化庫存。黃豆油等食用油也下跌，代表巧克力、人造奶油、洗髮精等家庭用品的價格將減緩。

能源價格牽動糧價

燃料價格可能是決定下半年糧食通膨的重要因素，美國農業部首席經濟學家 Joe Glauber 表示，如果能源價格下跌，下半年的超市帳單可能降低一些。

至 6 月 24 日為止，美國汽油每加侖報價已經連跌 10 天。國際原油價格從俄國侵烏後的高點回跌逾 10%，跌向每桶 100 美元，農民主要開銷之一化肥的價格也從高點回落。

聯合國的糧價指數已從 3 月的巔峰下滑，但只要保持在高檔，就可能擠壓到民眾生計。

高盛仍保持看多大宗商品立場，表示原物料漲勢尚未到達顛峰，經濟成長和終端用戶需求只是減速，並非全面下滑。

澳盛銀行中國策略師刑兆鵬也表示，現在宣告糧食通膨結束還太早，因為包括烏克蘭、印度等主要出口國的前景仍存在不確定性。