英特爾俄州晶圓廠正式動土 拜登宣傳晶片法案及美國製造

英特爾 (Intel) 俄亥俄州半導體新工廠周五 (9 日) 舉行動工典禮，美國總統拜登出席現場，宣傳民主黨在期中選舉前一大立法勝利——簽署晶片法案，強調「美國製造」已從口號化為實際行動。

英特爾這筆投資案規模 200 億美元，將興建兩座晶圓廠，位置坐落在距俄州首府哥倫布市 49 公里處的利金郡 (Licking)，占地近 1000 英畝。此投資案最終規模上看 1000 億美元，目標是打造全世界最大的半導體生產據點。

俄州廠原訂 7 月底動工，但英特爾 6 月以晶片法案遲遲未通過、聯邦撥款存在不確定性，予以延後。不過，拜登上個月已簽署 2800 億美元的「美國晶片與科技法」(CHIPS Act)，英特爾、美光等美國晶片製造商被視為最大受益者。

美國製造

拜登出席典禮時說：「俄亥俄州製造和美國製造不再是口號，而是現在進行式。因為我已經簽署晶片和科技法，讓這個過程加速。」

拜登出席英特爾俄州廠動工典禮，宣揚美國製造。(圖: AFP)

美國晶片法將提撥 520 億美元獎勵半導體公司設廠，但附帶條件：接受補助的企業，十年內不在中國等敵意國家的大幅提高產能。拜登說：「我們將確保企業領到了納稅人的錢之後，不會轉頭到中國投資，破壞美國的供應鏈和國家安全。」

英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 說，俄州廠動工典禮，是公部門和民間企業攜手合作的例證，證明晶片法案對美國的重要性。

英特爾除了俄州廠以外，也正在規劃 200 億美元的亞利桑那廠。季辛格表示，俄州廠將創造 3000 個英特爾內部就業機會、7000 個建設工程工作機會，此外，為了因應美國企業普遍遭遇的缺工問題，英特爾周五宣布將投入 1770 萬美元培育人才。

英特爾 (INTC-US) 股價今年來約下跌 41%，遠遜於標普 500 和那斯達克綜合指數同期各 15% 和 23% 的跌幅。

拜登的政治挑戰

拜登雖然欲藉這場動工典禮宣揚民主黨近期的立法勝利、提高民主黨 11 月期中選舉的勝算，卻也凸顯他所面對的政治挑戰。

市場賭盤目前押注民主黨將繼續保有參議院優勢，但失去眾議院多數席次。在參議員選舉中，俄亥俄州便是主戰場之一：民主黨的俄州參議員候選人 Tim Ryan 將和共和黨的 J.D. Vance 對決。

Ryan 當日與拜登一同出席典禮，被問到是否支持拜登 2024 年競選連任時，淡淡說：「決定權在總統手上。」

他前一日出席另一場活動時曾說：「我有種預感，我們需要新的領導人，無論是民主黨還是共和黨人，現在是雙方新一代領導人採取行動的時候了。」