完美風暴來襲 危機啟動大宗商品超級周期

歐亞自然資源集團 (Eurasian Natural Resources Group) 執行長索博特卡 (Benedikt Sobotka) 週三 (25 日) 在達沃斯世界經濟論壇表示，大宗商品超級周期現已開始，並將在未來 30 年持續。

索博特卡週三表示，構成大宗商品市場完美風暴的所有要素已經到期。

他提到，多年來對能源轉型至關重要的金屬開採投資不足、供應鏈衝擊和能源價格高漲，將持續推高原物料價格，再加上與新冠相關的物流運輸問題和對可持續性透明度的要求，促使大宗商品市場遭遇完美風暴的所有要素。

索博特卡認為，大宗商品超級周期現已開始，並將在未來 30 年持續。

索博特卡研判，礦業每年需要 200 至 3000 億美元的投資，才能滿足能源轉型的需求，其中大部分投資於銅、鎳、鈷和其他金屬的開採，預計在價格高漲和供應鏈壓力大的環境下，企業和國家將儲備包括石油、銅、鈷和其他金屬等戰略原物料。

索博特卡預測，如果供應出現小幅中斷，價格就會出現大幅波動，影響將在 2022 年下半年浮現。汽車行業等主要終端使用者已經在試圖達成長期承購協定，以當前的市場價格購買鋰和鈷等金屬。

索博特卡認為，這情況顯見長期獲得材料是有多困難，特別是從 ESG (環境、社會和治理) 的角度來看潔淨原料。