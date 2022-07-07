連大宗商品也墜入熊市 「衰退交易」讓銅、原油都趴倒

一項追蹤大宗商品的關鍵指數從 6 月高點回跌 20%，步入熊市，顯示經濟衰退疑慮把原本最抗跌的領域也拉下水，與上半年猛烈升勢有天壤之別。

追蹤 23 個商品的彭博大宗商品現貨指數 (Bloomberg Commodity Spot Index) 在周三 (6 日) 步入熊市，即從 6 月的近期高點回跌超過 20%，反映主要央行為了對抗通膨積極升息，令投資人擔憂全球經濟將步入衰退、並衝擊需求。

美元大幅升值也加劇對美元計價商品的打擊。追蹤美元對六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY)，周三一度突破 107，為 2002 年以來新高。

紐約西德州原油周二跌破每桶 100 美元之後，周三再度挫跌 1% 至每桶 98.53 美元，已從近期高點回跌 20%。倫敦布蘭特原油光本周就跌了 10%，周三一度跌破 100 美元，從近期高點算起共回跌 29%。

從能源、金屬到農產品無一倖免，標普 GSCI 農業指數從 5 月中旬的高點回跌 28%，倫敦金屬交易所 (LME) 追蹤六種金屬的指標，也從 3 月高點重摔三分之一。

被視為全球經濟晴雨表的銅，周三在 LME 最低跌到 7597 美元、觸及 19 個月低點。銅價今年來已經跌逾 20%，本季可能寫下 2008 年金融海嘯以來最慘跌幅。

整個金屬市場如今被全球經濟衰退的擔憂主導，不只銅，鋅、鋁等工業金屬，以及貴金屬如白銀和黃金都跌跌不休。

避險基金正在減少大宗商品的多頭部位，有些還轉為做空，例如 Florin Court Cpital 基金做空在中國交易的金屬，包括鋅、鎳、銅、鐵礦砂。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 報告顯示，截至 6 月 28 日為止一周共有 15.36 萬口、價值 82 億美元的農作物期貨被結算，這是多頭部位遭賣出史上第二高紀錄。

PIMCO 能源和大宗商品經理人 Greg Sharenow 表示，市場明顯反應過度，導致石油等仍然供給吃緊的原物料，價格竟已回到俄烏戰爭爆發前的水準。他預測，隨著中國經濟反彈，需求將在未來幾個月，並使市場供需依然緊俏。

不過，由於目前商品供給仍吃緊，價格回落可望讓苦於高通膨的消費者稍微喘口氣。