美國8月非農就業增加31.5萬人略高於預期 失業率升至3.7%

美國勞工部周五（2 日）公布 8 月非農新增就業報 31.5 萬人，略高於市場預期的 30 萬人，但遠低於修正後前值 52.6 萬人，且上月薪資漲幅也有下降，再加上 8 月失業率報 3.7% 高於市場預期的 3.5%，較 7 月的 3.5% 有所攀升，對聯準會（Fed）減緩需求與通膨的貨幣政策構成考驗。

結合日前公布的「小非農」之稱的 ADP 報告來看，美國就業市場可能已經降溫。數據顯示，美國 8 月 ADP 就業人數增加 13.2 萬人，遠遠低於預期的 30 萬和 7 月的 27 萬。

非農報告公布後，美元指數短線下挫約 30 點，現報 109.06 點；美股期貨短線走高，納指期貨漲 0.6%；現貨黃金短線波動不大，現報每盎司 1,704.95 美元。

8 月非農就業報告：

非農新增就業報 31.5 萬人，預期 30 萬人，前值自 52.8 萬人下修至 52.6 萬人

失業率報 3.7%，預期 3.5%，前值 3.5%

平均每周工時報 34.5 小時，預期 34.6，前值 34.6 小時

平均每小時薪資年增率報 0.5%，預期 5.3%，前值 5.2%

平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.4%，前值 0.5%

勞動參與率報 62.4%，預期 62.2%，前值 62.1%

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