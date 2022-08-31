憂經濟放緩 美國8月ADP私營就業人數僅新增13.2萬人

根據薪資處理公司 ADP 的數據，由於對經濟放緩的擔憂日益加劇，私營企業在 8 月大幅放慢了招聘步伐。

ADP 在其每月工資報告中表示，當月私人就業人數僅新增 13.2 萬人，較 7 月的 27 萬人有所放緩。《道瓊》的估計為 30 萬人。

ADP 首席經濟學家理查森 (Nela Richardson) 表示：「我們的數據顯示，招聘步伐正在轉向更為保守，這可能是因為公司試圖解讀經濟中相互矛盾的訊號。」「我們可能正處於一個轉折點，從超負荷的就業成長到正常化水平。」

8 月就業人數向來就不穩定。ADP 的報告也正值美國經濟處於不確定時期，在美國出現 1980 年代初以來最高通脹之下，美國經濟在 2023 年上半年出現負成長。美國勞工統計局備受關注的非農就業報告將於周五 (2 日) 發布，預計將新增 31.8 萬人。

從產業來看，服務相關產業占新增就業的大部分，達 11 萬個。休閒和款待業新增 9.6 萬人，同時工資也增加了 12.1%。貿易、運輸和公用事業貢獻了 5.4 萬人。

然而，部分產業出現下跌。其中包括金融活動減少 2 萬人、教育和衛生服務減少 1.5 萬人，專業和商業服務減少 1.4 萬人。

在商品生產方面，建築業新增 2.1 萬人，自然資源和採礦業新增 2000 人。製造業持平。

從業務規模的角度來看，500 員工以上企業增加了 5.4 萬人。中型企業增加了 5.3 萬人，而員工人數少於 50 人的企業增加了 2.5 萬人。