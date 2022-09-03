單挑亞馬遜！拼多多悄悄在美推出購物網站「Temu」

根據 CNBC 周五（2 日）報導，中國電商拼多多日前悄悄在美國推出線上購物網站，這是該公司首次大舉進軍海外市場，與亞馬遜 (AMZN-US) 較勁意味濃厚。

拼多多昨周四（1 日）在美國推出線上購物網站「Temu」，內容包括服裝、珠寶、寵物用品、居家用品與園藝等多種類商品，與美國電商龍頭較勁意味明顯。

隨中國經濟面臨從新冠疫情到能源危機等一系列挑戰，重創經濟成長與消費者信心，而拼多多揮軍海外的「Temu」象徵該公司迄今為止最大的海外擴張舉措。

拼多多的競爭對手從騰訊到阿里巴巴 (BABA-US)、京東(JD-US) 相繼追求國際市場，阿里巴巴擁有東南亞電商 Lazada，以及專為歐洲與美國客戶服務的線上零售商全球速賣通（AliExpress），與此同時京東則有跨境電商平台 Joybuy，而拼多多在 2015 年才成立，公司相對年輕，因此在海外布局落後這些前輩們。

不過拼多多打入美國市場也可能面臨一些挑戰，首先是須建立品牌口碑，其次是配送服務。拼多多「Temu」購物網站上表明，交貨時間可能較其他電商更長，不過卻給出不錯折扣，而且免運門檻也不高。

然而其競爭對手亞馬遜，不論是品牌名聲或出貨配送服務上都優於拼多多的「Temu」許多。

電商技術和行銷公司 WPIC 的首席執行官 Jacob Cooke 表示，拼多多主要挑戰將是培養客戶的信任和意識。不過 Temu 憑藉著與中國低成本製造商合作關係，在競爭方面可能仍占有優勢。

Temu 全網站商品提供 20% 的折扣優惠，其中女裝價格大多低於 20 美元。拼多多的是中國成長最迅速的電商公司，其策略都是透過大幅折扣吸引消費者目光，因此這套模式可能複製到美國的經營策略中。

截稿前，拼多多 (PDD-US)ADR 盤中上漲 1.26%，每股暫報 72.32 美元。