眾所矚目的非農就業數據即將公布 2年期美債殖利率自15年高點滑落

2 年期美國國債殖利率在前一交易日觸及 2007 年 11 月以來的最高水平後，周五 (2 日) 小幅走低，投資人等待後公布的關鍵就業數據。

美東時間上午 6.20 點，2 年期國債殖利率下跌 2.1 個基點至 3.501%；周四 (1 日) 一度觸及 3.516% 的高點。

10 年期國債殖利率下跌 0.4 個基點至 3.261%。30 年期國債殖利率下跌 0.2 佪基點至 3.372%。

殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

美東時間周五上午 8 點 30 分將公布 8 月非農就業數據，將揭示更多美國經濟的實力。

根據《道瓊》的估計，經濟學家預計上月新增 31.8 萬個工作崗位，低於 7 月新增的 52.8 萬。失業率預計維持在 3.5%，平均時薪預計將上漲 0.4%。

非農就業可能會是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 審議其一步貨幣政策舉措的關鍵考量資料。

夏季初期，Fed 放棄了對未來利率調整的前瞻性指導，轉而專注於做出以數據為基本的決策，這可能會讓非農就業人數等關鍵經濟數據變得更加重要。

薪資處理公司 ADP 周三 (31 日) 發布的就業數據顯示，8 月私人就業人數僅新增 13.2 萬人，低於 7 月的 26.8 萬人。