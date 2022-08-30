巴隆：科技股資金潰逃 但最嚴重拋售潮可能已過

《巴隆周刊》報導，投資者最近拋售科技股，但指標表明最嚴重的拋售潮已經結束。

因應 10 年期美國公債殖利率上升，那斯達克綜合指數自 8 月中旬觸及數月高點以來，已下跌約 8%，因為殖利率上升降低企業未來獲利的價值，尤其是許多發展快速的科技公司，他們預期的大部份獲利尚在遙遠的未來。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在傑克遜霍爾年度經濟研討會上明確表示，央行打算大舉升息以對抗通膨，導致殖利率上升。

好消息是，投資者似乎自此對科技股更有興趣。根據美銀數據，上周科技股基金淨流出大約 20 億美元，創下 2021 年 11 月以來最大的資金外流。

然而，自 2017 年數據以來，科技股每周淨流出的資金很少超過 20 億美元，這意味著，雖然還可能會有更多淨流出額，但未來數周和數月來看，淨流出額可能會越來越少。

這與科技股另一個積極指標一致。 10 年期美國公債殖利率近幾周雖然上升，卻觸及一個難以超越的水準，目前約為 3.1%，自 6 月底低點 2.57% 慢慢回升，但仍低於 6 月中旬觸及的多年高點 3.48%，且過去幾日一直無法超越當前水準。

該殖利率也仍高於未來 10 年預期的平均年化通膨率，意味著該利率具有正面的「實際殖利率」，投資者就算將通膨納入計算，也還是可以賺一筆。因此，買家蜂擁搶購 10 年期公債，推升公債價格，進而壓抑殖利率，這就不足為奇了。

因此，如果投資者確信該殖利率不會再創新高，那麼科技股就能回穩，並在某個時點重啟漲勢。即使短期內科技股持續遭拋售，那麼拋售幅度也不太可能更嚴重。

但巴隆周刊提醒投資人投入科技股前請留意，許多科技公司的成長都出現減速，意味著隨時間推移，估值可能下降，例如雲端服務業 Salesforce (CRM-US) 。

分析師預期該公司 2023 會計年度營收成長 17%，低於過去兩年 23% 以上的成長率。儘管如此，部分放緩似乎反映在股價上。

該股自 8 月中旬高峰下跌 15%，其遠期本益比自高峰時的 36 降至 31。摩根士丹利分析師 Keith Weiss 現在認為，該股具有「非常吸引人的風險回報率」，他給予「加碼」評級。

因此巴隆周刊認為，科技股投資人仍要面臨很多難關，但最嚴重的拋售潮可能已經過去。