Fed鷹派氣氛加深 瑞銀：市場波動將持續至2023年中

瑞銀 (UBS-US) 週一 (29 日) 表示，在抑制通膨方面取得重大進展前，美聯準會 (Fed) 不會放棄對市場的「強硬」態度，這將使近期市場波動持續至明年年中。

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 表示，預估標準普爾 500 指數將在今年年底落至 3,900 點，並在明年夏天達到 4,200 點左右。週一收盤標普 500 指數來到 4,030.61 點。

Fed 主席鮑爾在上週五全球央行年會上表示，Fed 將升息至限制經濟成長的水準，同時維持利率在高點一段時間，以抑制遠高於 2% 目標的通膨率。

Haefele 預計，Fed 今年將再升息 100 個基點 ，但他不認為美國會出現嚴重衰退，且認為通膨將開始下降。

股市方面，Haefele 指出，價值股在通膨時期的表現總是優於經濟長，估值對投資人具有吸引力。價值股也是瑞銀關注的一個領域，並且其中許多機會是在美國以外。

Haefele 預計歐洲將會陷入經濟衰退， 股市也已經為此做出反應，但消費必需品和醫療保健等一些防禦性產業仍有一定價值。

Haefele 也說道，一旦 Fed 政策轉向，新興市場將變得具有吸引力。瑞銀非常關注何時將會出現催化劑，因為目前許多新興市場股票比美國股票更價便宜，因此，從長遠來看，新興市場的前景，無論是估值或是成長率，都非常具備吸引力。