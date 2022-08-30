Fed激進升息遭批評 白宮：不會干涉央行抗通膨工作

面對民主黨議員抨擊美國聯準會 (Fed) 的激進升息，白宮周一 (29 日) 仍表示，將給 Fed 升息抗通膨的空間，不會加以干涉。

白宮新聞秘書尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 說：「我們不希望干涉 Fed 正在做的事。我們的目標是讓通膨降下來，而不會犧牲過去 18 個月以來達成的歷史性和劃時代經濟成長。」

雖然民調顯示通膨已成為民主黨沉重的包袱，總統拜登仍試圖凸顯 Fed 在壓制物價漲勢方面的成效。Fed 主席鮑爾上周五在全球央行年會上說，Fed 將繼續一連串激進升息，直到通膨獲得控制，在這個過程中，消費者和企業可能遭受痛苦，這番言論導致美股上周五和本周一連跌兩天。

民主黨參議員華倫 (Elizabeth Warren) 周日受訪時主張，升息會導致就業流失，把美國經濟推入衰退。共和黨參議院領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 則抨擊，美國通膨要怪民主黨大規模支出法案，這導致 Fed 必須升息，且讓美國經濟暴露在衰退風險中。

白宮引述上周出爐的數據，說明全美物價正在下降，而且 7 月個人所得成長令人欣喜。不過白宮仍有很多工作要做，「我們明白，仍有美國家庭和美國民眾正在受苦。」

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周一表示，為近期美股暴跌感到開心，代表投資人終於明白 Fed 對抗通膨是認真的。亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克則在上周受訪時警告，認為通膨已經觸頂的看法為時過早，Fed 今年仍將升息一段時間。