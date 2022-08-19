〈美股早盤〉Fed官員鷹派發言 科技股領跌 四大指數開低

聯準會（Fed）官員日前一致重申繼續升息的決心，大型成長股與科技股受影響走跌，美國 10 年公債殖利率攀升近 3%，美股四大指數周五（19 日）開低，那指跌逾 150 點。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 0.5%，那斯達克綜合指數跌近 1.3%，標普 500 指數跌近 0.8%，費城半導體指數跌近 1.6%。

稍早美股指數期貨與美國公債一同下跌，標普 500 指數 9 月合約下跌 0.8%，周四的上漲使該指數有望創下去年 11 月以來持續時間最長的連周上漲。科技股依然走弱，那斯達克 100 指數期貨周五下跌 0.9%。

聯邦公開市場委員會（FOMC）兩位有投票權的官員─聖路易聯準銀行總裁布拉德與堪薩斯聯準銀行總裁喬治強調，央行將繼續加息，直到通膨回落到 2% 的目標水準。

其他沒有投票權的官員也紛紛重申 Fed 的鷹派立場，舊金山聯準銀行總裁戴莉表示 Fed 官員明年部會急著改變目前的作法，駁斥市場對 2023 年底前降息的押注；明尼阿波利斯聯準銀總裁卡什卡里則表示，目前正面臨通膨問題，央行必須「緊急」降低通膨。

截稿前，根據芝商所 FedWatch Tool 數據，9 月升息 2 碼（50 個基點）的機率為 53.5%，升息 3 碼（75 個基點）的機率為 46.5%。

目前投資人正在聚焦 Fed 下周在懷俄明州傑克森洞（Jackson Hole）的年度研討會，一探有關利率政策路徑的蛛絲馬跡，交易員們將對 Fed 主席鮑爾在會上的言論仔細審讀。

近期顯示經濟活動放緩數據凸顯出，升息對美國的影響越來越大，有經濟學家認為，美國經濟衰退的可能性為 50%，而歐元區衰退的可能性為 55%。Fed 將於下月加快量化緊縮（QT）步伐，下個月將縮表加速至每年 1 兆美元規模，讓市場情緒近一步惡化。

個股消息方面，迷因股 Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 盤前崩跌近 40%，主因是大股東維權投資者、GameStop 董事 Ryan Cohen 出清全部股份影響。

截至台北時間周五（19 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

Deere(DE-US) 早盤下跌 2.88%%，至每股 375.39 美元

農機具大廠 Deere 周五盤前公布上季憂喜參半財報，儘管 Deere 成功實現漲價策略提振營收，但同時也面臨更高成本影響，以及供應鏈混亂導致的零件短缺等負面因素造成獲利不佳。

Deere 上季營收報 130 億美元，優於分析師預估的 127.8 億美元，每股獲利報 6.16 美元，低於分析師預估的 6.69 美元。此外，Deere 也將全年淨利預估下調至 70 億至 72 億美元，先前預估為 70 億至 74 億美元。

應材 (AMAT-US) 早盤下跌 1.27%，至每股 106.90 美元

半導體設備大廠應用材料（Applied Material）上季財報表現優於預期，本季營收預測也很強勁，沖淡近期晶片業景氣反轉疑慮。應材上季營收報 65.2 億美元、經調整後每股獲利報 1.94 美元，均優於分析師預估的 62.7 億與 1.78 美元。

展望未來，應材預估第四季（截至 10/31）營收介在 62.5-70.5 億美元，高於分析師預估的 65.5 億美元，經調整後每股獲利估落在 1.82-2.18 美元區間，也高於分析師預估的 1.94 美元。

Coinbase(COIN-US) 早盤下跌 9.30%，至每股 75.71 美元

加密貨幣周五普遍走軟，比特幣 (BTC) 一度跌逾 8%，失守 22,000 美元關卡，與加密貨幣密切相關的加密貨幣交易所 Coinbase 股價受牽連下挫，此外持有大量比特幣的商業數據分析公司 Microstrategy(MSTR-US) 也受到波及，盤前跌逾 9%。

相較於過去幾天，比特幣價格大多在區間交易，周四、周五由於市場對聯準會鷹派疑心再起，美元走高，加密貨幣跌勢擴大。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Interactive Investor International 市場主管 Richard Hunter 表示，很明顯 Fed 把降低通膨作為其主要目標，儘管 Fed 承認會引法經濟脫軌的連鎖風險，而多位官員的言論表明，距離宣布戰勝通膨還有一段路要走。

DataTrek Research 的聯合創始人 Nicholas Colas 說，雖然債市與股市波動性降低，開始把投資人拉回市場，但 Fed 下周於懷俄明州傑克森洞的年度會議，將有助確認這種情控是否可能持續下去。

澳盛銀行（ANZ）G3 經濟學主管 Brian Martin 表示，沒有跡象表明勞動力市場或通膨數據放緩到足以讓 Fed 宣布戰勝通膨的程度。Martin 預估 Fed 的通膨預測存有上行風險，這些預測與點狀圖將於 9 月往上修正，年底聯邦基金利率可能上調 25 個基點至 4.0%，並在下半年內升息 3 次，每次兩碼（50 個基點）。