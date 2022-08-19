聯準會升息趨勢不變 法人看好科技股有基本面撐腰

聯準會暗示升息趨勢不變，投信認為，預期市場將回歸企業基本面表現，其中相對看好美股中的大型科技股的基本面穩健，投資人可考慮在股價修正之際，長線布局。

美國聯準會日前公布的 7 月會議記錄，內容提到過度升息風險，大華元宇宙科技 50 ETF(00906) 經理人鄭翰紘認為，聯準會的升息目標並未改變，但考量經濟數據可能無法立即反應升息，因此將放緩升息腳步，然並未調降利率目標。

鄭翰紘表示，VIX 恐慌指數來到近 3 個月低點，顯示上周公佈的通膨數據，與聯準會接下來的升息腳步都未造成市場情緒過多的起伏，接下來市場可望回歸基本面表現。

鄭翰紘認為，隨著科技產業旺季來臨，在無其他利空干擾的環境下，科技股應該來到相對安全的位階，提供投資人進場布局的機會。此外，觀察與大華元宇宙指數高度相關的那斯達克 100 指數，過去於升息期間表現多為正報酬，顯示後市可期。

鄭翰紘表示，大型科技股因基本面穩健，在歷經一波修正後也出現較為明顯的反彈。顯見在市場動盪中，布局於大型科技股是較好的選擇，在經歷上半年的價格修正後，具發展潛力的相關個股投資吸引力再現，投資人可參與產業新趨勢帶來的商機。

富蘭克林證券投顧表示，股市在評價面修正後將回歸基本面，看好具備長線成長趨勢和政策作多題材者將勝出，建議投資可採分批加碼及定期定額策略介入，其中科技和生技產業型基金短線波動仍大但長期創新趨勢正向，維持定期定額策略。

