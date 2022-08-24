高盛：避險基金重新押注大型科技股 集中度創2020年以來最高

高盛集團 (Goldman Sachs Group Inc.) 的數據顯示，避險基金在上季加大了對美國大型科技股的押注，並且持倉聚集在幾個受青睞的個股上，而削減了整體持股量。

Ben Snider 等策略師在周二 (23 日) 的報告中指出，這些基金增加了對科技和非必需消費品股票的持倉，同時減少了對能源和材料類股的押注。

另外，在截至 6 月的 3 個月裡，這些基金前 10 大持倉股的平均權重，躍升至 70%，集中度達到 2020 年第一季以來的最高。

亞馬遜 (AMZN-US) 取代微軟 (MSFT-US)，成為當季最受歡迎的多頭股票。兩支股票本季都大漲，但亞馬遜 26% 的漲幅是微軟 8% 漲幅的三倍多。

報告稱，這些基金還增加了對 Nvidia Corp.(NVDA-US)、蘋果 (AAPL-US).、Atlassian Corp. (TEAM-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 的押注。

高盛指出，面對不確定的市場環境和近期回報不佳，避險基金削減了槓桿，轉向成長，並提高了投資資產的集中度。

陷入困境的科技股在 6 月中旬得到一劑強心劑，因為在美國經濟出現放緩跡象後，交易員重新評估了對聯準會未來升息次數的押注。一項大型科技股指標本季度上漲了 10％，略勝標普 500 指數同期 9% 的漲幅。

不過，隨著本周傑克森霍爾會議臨近，樂觀情緒已有所減弱，對於鷹派的擔憂再度升溫，帶來市場近日的低迷。

高盛報告還顯示，持股周轉率跌至 23% 的紀錄低點，這也是一個顯示信心的跡象。

這項研究分析了避險基金所持有的總計 2.4 兆美元總股本，策略師們表示，這些基金自 7 月以來平均上漲了 4%，今年以來的跌幅收窄至 9%。