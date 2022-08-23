科技股黯淡 投顧看好數位轉型支撐營收後市有撐

科技股今年以來行情相對黯淡，富蘭克林證券投顧表示，科技業支出仍穩健，企業持續投資數位轉型，且科技業的資產負債表與利潤相對強勁，可趁評價面修正、相對合理之際增持有良好前景的高品質公司。

富蘭克林證券投資指出，科技股自去 (2021) 年 11 月中旬以來走勢震盪，主要受高通膨、聯準會升息影響，除了引發市場對於經濟衰退隱憂外，也讓仰賴未來現金流的企業尤其具有挑戰性。

此外，隨著經濟重新開放，以消費者為中心的疫情贏家承壓，電子商務、線上遊戲、串流媒體受到影響。

富蘭克林證券投顧指出，儘管消費科技端狀況較為錯綜，但企業科技支出仍維持穩健，因為企業持續投資在數位轉型，加上科技業資產負債表與利潤率仍強勁，比較 S&P 500，科技類股淨現金佔總資本比例領先其他產業。

進一步看過去三年平均稅息折舊及攤銷前利潤率，科技類股相較多數產業具優勢，再從評價面來看，對照經成長率調整後的本益比 (PEG)，科技類股居中，顯示評價合理，建議可趁評價修正來增持具有良好長期前景的高品質公司。

至於市場對經濟前景衰退這部分，富蘭克林證券投顧認為，這對於科技業的影響有望相對較小，原因在於科技產業是企業必需品業務，舉例來說，如果企業停止微軟訂閱，將影響營運。

此外，隨著營運模式轉向軟體即服務 (SaaS)，與過去週期相比，現今的科技產業更多是由較具韌性、經常性收入來源所主導，許多高品質的軟體公司具有低流失率及高定價能力，客戶要維持營運，必須持續使用這些軟體。

富蘭克林證券投顧指出，就算經濟陷入衰退，這些科技公司新業務可能會放緩，但既有業務即使在經濟衰退期仍將維持成長，而且許多半導體設備及汽車代工 (OEM) 企業仰賴運作良好的供應鏈，許多公司都有大量的不可取消積壓訂單，即使新訂單趨緩也能夠提供一些能見度及韌性。



