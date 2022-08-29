南韓高度依賴日本製半導體製造設備 自給自主之路遙遠

據南韓《中央日報》周一 (29 日) 報導，在南韓的進口貨物當中，對特定國家依存度達 75% 以上的品項共超過 600 個，且其中有半數以上均仰賴從中國進口；且有不少半導體製造設備，更幾乎全數仰賴日本進口。

根據南韓通商產業資源部向共同民主黨籍議員金會在提出的「2022 年上半年特定國依存品項」報告書，在今年上半年，金額超過 1000 萬美元的進口貨物當中，共有 636 個品項從特定國家的進口金額超過了 75%。

南韓對於各個國家的進口依存度，中國共包辦 351 品項、以 55.2% 的占比居冠，其次為日本 (83 品項、13.1%)、美國 (49 品項、7.7%)、越南 (20 品項、3.1%) 和俄羅斯 (12 品項、1.9%) 等。在這些進口品項當中，對特定國家依存度超過 90% 的共有 339 個品項。

其中，中國共包辦 178 品項、以 52.5% 的占比居冠，其次為日本 (48 品項)、美國 (27 品項)、越南 (9 品項)、俄羅斯 (8 品項) 等。汽車電池的核心材料多依賴中國，而半導體用材料、零件和設備則多依賴日本。

單以半導體製造設備來看，晶圓切割機 100% 仰賴日本進口，矽晶圓生產過程使用的坩堝有 99% 仰賴日本進口，光阻塗佈、曝光和定影用的設備也有 98% 仰賴日本進口等等，對日本的依存度相當之高。

金會在表示，南韓想在半導體用材料、零件和設備方面走向自主，還有很長的路要走；並強調在進口管道的多元化等，與供應鏈體系有關的建構，以及材料、零件、設備的國產化方面，南韓政府都有更進一步加強努力的必要。