索尼半導體社長：台積電是日本九州復活的契機

日本索尼集團旗下的索尼半導體製造株式會社 (Sony Semiconductor Manufacturing Corporation) 社長山口宜洋接受日本媒體專訪時表示，台積電到日本九州設廠「對供應鏈強韌有加分效果」，也是「矽島九州」復活的契機。

目前索尼集團正在日本九州擴大半導體業務，不僅強化長崎縣 CMOS 工廠的生產能力，也為台積電 (2330-TW) 在熊本縣興建當中的全新半導體廠出資。

山口宜洋接受《日本經濟新聞》專訪時表示，公司自 1980 年代後期開始委託台積電生產，而大約從 2010 年開始，CMOS 用途邏輯 IC 和堆疊式 CMOS 的多數部分也是由台積電供應。

山口宜洋提到，台積電的全新工廠鄰近該公司，雖還不清楚將來是否可以直接就近取貨，但台積電工廠就蓋在旁邊，不僅讓人安心，對供應鏈強韌也有加分效果。

山口宜洋認為，這次台積電赴日設廠，對於「矽島九州」的復活發揮「觸發」(Trigger) 的作用。打從日本經濟產業省推動半導體方面的人才育成，產官學界紛紛動起來，是近 10 年未曾出現的現象，索尼集團也加入出力行列，期盼半導體產業能支撐地方經濟。

山口宜洋表示目前沒有遇到瓶頸，雖然未來或許可能得和台積電互搶人才，但這能給索尼帶來刺激，因此他正面看待這個問題，也會從日本全國各地招募人才，以因應全球競爭。

山口宜洋表示，台積電是全球性的企業，他期待台積電的到來能改變日本對半導體的認知，並吸引更多對半導體有興趣的人才在九州聚集。