歐洲能源危機惡化！Uniper再求援德國政府提供40億歐元協助

由於不斷飆升的天然氣與電力價格耗盡德國能源巨擘 Uniper 的現金儲備，該公司周一（29 日）向德國政府申請更多資金援助，欲將其信貸額度提高至 130 億歐元（約 130 億美元），此舉也透露出歐洲能源危機進一步惡化的最新跡象。

Uniper 周一聲明稱，在充分利用現有 90 億歐元信貸額度後，已要求德國國營復興信貸銀行（KfW）再提供 40 億歐元。據悉，Uniper 這筆額外融資請求大約是其目前市值的兩倍。

Uniper 的流動性狀況進一步惡化，主因是能源價格飆升與來自俄國的供應大量短缺。Uniper 母公司、位於芬蘭的富騰集團（Fortum）表示，一周內提供的抵押金額增加 10 億歐元。

Uniper 是這場數十年來最嚴重的能源危機中最大受害者，每天損失逾 1 億歐元，今年上半年虧損逾 120 億歐元，為德國虧損最慘的企業，目前全靠政府援助接應生存。德國政府曾在 7 月底伸出援手解除 Uniper 的財務危機，然而如今在能源危機迅速惡化下，先前提供的資金恐怕是杯水車薪。

德國政府警告，一旦 Uniper 倒閉將導致當地公營事業公司與依賴 Uniper 提供天然氣與電力的公司受到影響。Uniper 執行長 Klaus-Dieter Maubach 周一聲明中表示，公司正全力與德國政府合作，尋找解決這一緊急情況的永久方案，否則 Uniper 恐將無法再完成其在德國與歐洲的關鍵系統功能。

自 6 月 14 日以來，Uniper 只從俄羅斯獲得部分合月的天然氣供應，該公司周一表示，目前交付量缺口已達 80%，為確保客戶的供應安全，正以更高價格從市場採購填補。

另一方面，德國政府也正在採取措施將成本轉嫁給消費者，鼓勵節約能源並分擔高額的天然氣批發價，將從 10 月開始對天然氣徵收臨時稅，而在此前，Uniper 與其他天然氣供應商必須自行吸收損失。