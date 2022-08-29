本田投資數千億日元 與LG Energy Solution在美國設電池工廠

本田投資數千億日元 與LG Energy Solution在美國設電池工廠 (圖片：AFP)
本田投資數千億日元 與LG Energy Solution在美國設電池工廠 (圖片：AFP)

日本本田汽車和南韓電動車用電池大廠 LG Energy Solution 合作，將投資數千億日元，在美國蓋全新電池工廠，預定 2023 年動工，目標 2025 年展開量產。本田將擁有該公司第一座電動車用電池工廠。

據《日本經濟新聞》周一 (29 日) 報導，本田和 LG Energy Solution 決定共同出資，要在美國俄亥俄州蓋電動車用電池工廠。

LG Energy Solution 在全球電池市場的市占率僅次於中國寧德時代，LG Energy Solution 有和美國通用汽車 (GM-US)、以及歐洲 Stellantis 汽車集團在北美成立合資公司，其電池生產能力正向上提升。

LG Energy Solution 和通用汽車的合資工廠，一年期間的生產能力達 30GWh；估計這次 LG Energy Solution 和本田合資興建的全新電池工廠，也將擁有同樣水準的生產能力，詳細生產計畫將於日後討論，一年期間的電池生產能力，應可供應 50 萬~ 60 萬輛的一般電動車使用。

本田目標在 2040 年，由該公司所生產的新車都將是電動車 (EV) 或燃料電池車 (FCV)。本田計畫 2024 年在美國市場推出的兩款電動車，將搭載通用和 LG 共同研發的「Ultium」車用電池。

另外，本田計畫於 2026 年推出的電動車，將使用自行研發的電動車專用平台，預料屆時就會使用由該公司和 LG 共同生產的電池。本田計畫到了 2030 年，要在美國生產約 80 萬輛的電動車，正考慮在當地設立全新的電動車專用生產線。

對本田而言，美國汽車市場占該公司全球銷售台數的 3 成以上，規模僅次於中國市場。美國當地最大汽車市場加州在上周四 (25 日) 宣布，自 2035 年起將全面禁售燃油車和油電混合動力車 (HV)；另外美國政府日前簽署通膨抑制法案，美國財政部也隨即發布電動車稅收抵免新制，自 2022 年 8 月 16 日起，電動車如果符合北美最後組裝要求，將可獲得稅收減免。各種跡象顯示在美國汽車市場，電動化已經是大勢所趨。

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