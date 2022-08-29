本田投資數千億日元 與LG Energy Solution在美國設電池工廠

日本本田汽車和南韓電動車用電池大廠 LG Energy Solution 合作，將投資數千億日元，在美國蓋全新電池工廠，預定 2023 年動工，目標 2025 年展開量產。本田將擁有該公司第一座電動車用電池工廠。

據《日本經濟新聞》周一 (29 日) 報導，本田和 LG Energy Solution 決定共同出資，要在美國俄亥俄州蓋電動車用電池工廠。

LG Energy Solution 在全球電池市場的市占率僅次於中國寧德時代，LG Energy Solution 有和美國通用汽車 (GM-US)、以及歐洲 Stellantis 汽車集團在北美成立合資公司，其電池生產能力正向上提升。

LG Energy Solution 和通用汽車的合資工廠，一年期間的生產能力達 30GWh；估計這次 LG Energy Solution 和本田合資興建的全新電池工廠，也將擁有同樣水準的生產能力，詳細生產計畫將於日後討論，一年期間的電池生產能力，應可供應 50 萬~ 60 萬輛的一般電動車使用。

本田目標在 2040 年，由該公司所生產的新車都將是電動車 (EV) 或燃料電池車 (FCV)。本田計畫 2024 年在美國市場推出的兩款電動車，將搭載通用和 LG 共同研發的「Ultium」車用電池。

另外，本田計畫於 2026 年推出的電動車，將使用自行研發的電動車專用平台，預料屆時就會使用由該公司和 LG 共同生產的電池。本田計畫到了 2030 年，要在美國生產約 80 萬輛的電動車，正考慮在當地設立全新的電動車專用生產線。

對本田而言，美國汽車市場占該公司全球銷售台數的 3 成以上，規模僅次於中國市場。美國當地最大汽車市場加州在上周四 (25 日) 宣布，自 2035 年起將全面禁售燃油車和油電混合動力車 (HV)；另外美國政府日前簽署通膨抑制法案，美國財政部也隨即發布電動車稅收抵免新制，自 2022 年 8 月 16 日起，電動車如果符合北美最後組裝要求，將可獲得稅收減免。各種跡象顯示在美國汽車市場，電動化已經是大勢所趨。