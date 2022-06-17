汎德永業BMW、保時捷接單優於往年 將爭取更多新車配額

汎德永業 (2247-TW) 今 (17) 日召開股東常會，對於後市保持樂觀謹慎態度，汎德永業表示，目前旗下兩大經銷品牌 BMW 和 Porsche 預收單均較往年更熱，惟因海運和晶片短缺因素而遞延交車，將持續爭取更多新車配額來滿足國內車主需求。

汎德永業說明，旗下兩大經銷品牌 BMW 和 Porsche 買氣均相當高，收單情況更較往年為佳，但因俄烏戰爭、船運、晶片短缺等因素造成遞延交車，事實上，BMW、Porsche 年度銷售目標並未改變，將持續積極與品牌總代理確認交車時程，並爭取更多新車配額。

汎德永業強調，持續看好未來 BMW、Porsche 整體市場成長性和電動車發展趨勢，因此，總計將斥資逾 30 億元，陸續新增 3 個展示中心，分別為全台地板面積最大的保時捷展示中心─台中保時捷 4S 多功能展示中心 、整合大台北銷售據點及服務能量的─台北士科 BMW 全功能展示暨服務中心，以及全台最大逾 7000 坪─汎德台中 BMW 北台中 5S 全功能展示暨服務中心等，預計將於明年起陸續完工。

汎德永業樂觀預期，隨著新據點陸續開出，將進一步帶動新客群的賞車熱潮，除了推升銷售，長期也有利維保業績成長。

汎德永業今日於會中承認 2021 年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，每股配發現金股利 12 元，創歷年新高，配息率達 78.1%。