華為余承東：用問界淘汰BMW、保時捷 M7最大缺點是太便宜

華為常務董事、終端 BG 執行長余承東在 AITO「問界 M7」交車儀式上金句頻出，表示自己用問界淘汰 BMW、保時捷，且 M7 最大缺點是售價太便宜。

澎湃新聞報導，余承東周三（24 日）在「問界 M7」交車儀式上說，自己用「問界 M5」淘汰家中的 BMW，又用 M7 淘汰保時捷。他並聲稱，朋友原打算買 BMW X5、賓士 GLS、保時捷 Cayenne 等車款，都改買問界。

余承東表示，朋友說這款車有很大的缺點，就是售價太便宜，希望華為能賣貴一點，以體現他的身份。余承東說：「因為他過去都是買（人民幣，下同）一、兩百萬以上的，不會買那麽便宜的。但他開了後，覺得我們這個車非常物超所值」。

公開數據顯示，BMW X5 最低指導價為 69.99 萬元，賓士 GLS 106.8 萬元，保時捷 Cayenne 92.3 萬元。

AITO「問界 M7」是賽力斯與華為聯手設計的第二款車款。華為在 7 月 4 日正式發表這款新車，售價 31.98 萬元起，定位為豪華智慧大型電動休旅車。

余承東也反擊網上質疑問界的言論，「網上有黑我們的，說我們和十幾萬的車是一樣的，我告訴你，連底盤都不一樣」。

此外，余承東並表示，「我們把手機裡幾十萬、幾百萬個應用全部進到車裡，這全世界沒有一家公司可以做到。我們的鴻蒙座艙被評為全世界最好的智慧座艙，沒有之一。」

銷售數據顯示，今年頭七個月，「問界 M5」累計銷量為 2.6 萬輛，其中 7 月佔 6,128 輛。在華為支持下，「問界 M5」銷量正逐步向造車新勢力第一、二梯隊邁進。