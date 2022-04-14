保時捷Q1在台銷量年增逾2成 增幅稱冠全球主要市場

進口豪華車商保時捷今 (14) 日公布第一季在台灣交車總數共 1250 台，年增幅高達 24%，增幅遠高於保時捷主要市場歐洲的 18%，以及亞太 (含非洲和中東地區)-10%，而在台第一季接單總數年增也達 14.5%；其中，Cayenne 全車款銷售年增 50%，位居第一。

保時捷說明，在台灣市場，Cayenne 銷售表現位居第一，全車系年增 50%，又以 Cayenne Coupe 單一車系較去年成長超過 1 倍最亮眼，其次為 Macan 成長 15%。

此外，在 Taycan Cross Turismo 加入後，台灣 Taycan 純電跑車全車系銷售也創下近 1 倍的成長。

台灣保時捷代理總裁吳海峯指出，由於車主十分肯定台灣保時捷，未來在推動產品電動化的同時，將持續完善全台的充電網絡，即便今年初起面對各種挑戰，仍樂觀看待保時捷在台的銷售濳力，將品牌的優勢最大化。

而除了台灣市場，第一季保時捷全球交車數總計 68426 台，年減 5%，其中，亞太地區衰退 10% 來到 32129 台、美國衰退 25% 至 17368 台，保時捷說明，原因在於中國疫情再度升溫，且供應鏈和物流持續面臨重大挑戰，實際上全球各地對保時捷需求仍相當高。

若以各車型來看，SUV 車型仍是最受歡迎車款，Cayenne 第一季全球交車數達 19029 台，Macan 以 18329 台居次，而 Taycan 達 9470 台，經典跑車 911 達 9,327 台，Panamera 車系也交車 7735 台。