全球最大主權財富基金上半年創紀錄慘虧 但仍看好美國科技股

全球最大主權財富基金──挪威主權財富基金周三（17 日）公布今年上半年業績，結果顯示該基金在今年上半年投資報酬率為負 14.4%，虧損金額高達 1.68 兆挪威克朗（約 1,740 億美元） ，打破其在金融危機期間的虧損紀錄，嚴重拖累其投組的前四大個股為臉書母公司 Meta、亞馬遜、蘋果與微軟，不過該基金表示仍對這些美國科技巨擘持正面態度。

管理基金的挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）執行長 Nicolai Tangen 受訪時表示：「美國科技公司通常是我們持有的前十大股票，我們認為它們仍處在有利地位。」他也說，這些股票的持倉規模反映該基金基準的規模，基準與全球股票指數偏離的程度有限。

該基金今年上半年虧損 1,740 億美元，對其投資組合拖累最嚴重的十大個股分別是臉書母公司 Meta(META-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、輝達 (NVDA-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、艾司摩爾 (ASML-US)、特斯拉 (TSLA-US)、德國房地產公司 Vonovia 與 Netflix(NFLX-US)，其中 Meta、亞馬遜、蘋果與微軟是虧損的主要原因，而這四檔股票該基金持有的最大單一個股。

拖累挪威主權財富基金投資組合前十大個股。

隨著對經濟衰退擔憂加劇，線上廣告、電子商務與半導體的需求大新冠大流行後有所緩解，科技公司整體虧損 27.6%。

從資產類別來看，挪威主權財富基金今年上半年股票虧損 17%、固定收益虧損 9.3%、非上市房地產投資報酬率達到 7.1%、綠能基礎設施投資虧損 13.3%。

在經歷有史以來最大虧損後，挪威主權財富基金的管理規模已從 2021 年底的 1.388 兆美元萎縮至 1.271 兆美元。