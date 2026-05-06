鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-06 13:33

台塑 (1301-TW) 集團轉投資公司台塑生醫，旗下新創「台塑便利家環保科技」憑藉首創的「洗劑智慧補充站」商業模式，近期獲得台灣循環經濟獎項。台塑生醫總經理劉慧啟今 (6) 日表示，為擴大版圖布局，台塑便利家將於本 (5) 月正式啟動新機台「水精靈」全台建置，目標明 (2027) 年前將全台站點推升至 850 台，目標達成 1,200 座站點。

台塑便利家自 2022 年成立，針對傳統洗劑「一次性包裝」造成的資源浪費，提出「只要乾淨，不要包裝」的核心主張，推動洗劑自動補充站的全台設置，消費者自備容器即可「按需購買」，也搭配「5 For 5」的推動策略，以「5 元起跳」的銅板價門檻，回饋消費者高品質的環保標章洗劑，將永續、方便、品質、價格與趣味等五大核心價值落實於民眾日常。

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台塑便利家表示，經 3 年努力，站點已成功建構具規模化運營能力的洗劑自動補充站品牌，並於全台佈建超過 345 座站點，進駐如全家 (5903-TW) 超商、家樂福、郵局、企業及校園宿舍等，解決綠色消費「最後一哩路」，也成功研發出全台第 1 座四劑型補充站水精靈。

台塑便利家的對循環經濟影響力，除了每年可直接減少約 85.7 萬個塑膠空瓶（約 72 公噸塑膠廢棄物），減少 169.17 公噸二氧化碳排放，減碳實績相當於種植超過 14,000 棵樹。台塑便利家總經理李漢揚表示，從源頭減量到末端回收，台塑便利家真正建構永續環境的正向增長雙循環飛輪。