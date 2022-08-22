鮑爾在傑克森霍爾可能的談話重點：通膨、衰退和前景不明

全球金融市場本周都將目光焦點集中在聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在美國懷俄明州舉行的央行會議上的講話，大家都想聽聽他預計會提到與通膨對抗的經濟中會發生什麼；也有人擔心，他會不會宣告衰退。

他可能會是坦承一個令人不安的事實：他不知道接下來幾個月會發生什麼。

鮑爾在上次政策會議結束後的記者會上表示，「在正常時期，很難有任何信心確定經濟在 6 個月或 12 個月後會發生什麼。」「何況現在不是正常時期。」

鮑爾定於周五 (26 日) 上午在堪薩斯城 Fed 年度傑克遜霍爾研究會議上發表講話。

這次會議還為 Fed 主席或其他政策制訂者提供一個引人注目的微調訊息佳機。

由於 Fed 面臨 1980 年代初以來最嚴重的通膨，並迅速提高利率以應對，預計鮑爾將把注意力集中在這場戰鬥上；這是 Fed 贏得這場戰鬥的唯一承諾。

Fed 區域分行行長最近陸續發表，公開將衰退風險視為控制通膨的一部分，他們使用「升息並維持不變」的說法來描述升息策略，絕口不提降息。並呼籲繼續大幅升息，一如 6 月和 7 月連續升息 75 個基點。

這意味著今年下半年將出現動盪，尤其是對於最近推高股價的股票投資人和可能陷入裁員周期的員工而言，風險尤其大。

通膨飆升的根源十分廣泛的，從俄羅斯 2 月 24 日入侵烏克蘭引發的能源和食品市場動盪，到新冠疫情期間全球航運的變幻莫測以及一位 Fed 官員聲稱消費者的「報復性支出」，以彌補 2020 年初疫情爆發以來失去的時間。

貝萊德美洲基本固定收益主管米勒 (Bob Miller) 上周寫道：「我們仍處於與疫情相關極其複雜的經濟停擺和重啟之中。」同時「衝擊」將需求、供應和整體經濟拉向相互矛盾的方向。

想知道接下來會發生什麼變得非常困難。在以國內生產總值 (GDP) 數據衡量經濟萎縮六個月之後，企業在 7 月仍新增超過 50 萬員工。這迫使 Fed 放棄在未來幾個月制訂計畫時所使用的那種前瞻性指導，轉而在一次會議上概述其意圖。

Fed 的主要貨幣政策工具聯邦基金利率已從 3 月初的接近零上升至目前 2.25% 至 2.50% 的目標區間，未來肯定還會進一步升息，但持續的步伐和最終止損點仍不明朗。世界各地的政策制訂者都在不同程度上做出同樣的事情。

升息事實上只對通貨膨脹的一個方面起作用，也就是企業和消費者支出的部分。提高房屋和汽車等貸款的成本，壓低購買慾；需求減少理論上意味著對價格的壓力更小，至少對與經濟廣泛連動的房市而言。

疲軟的需求和收緊的信貸也會影響企業的借貸成本，從而抑制支出。它也可能對股價產生巨大影響，因為當利率處於低點或下降時，股票通常最有吸引力。

Fed 和美國經濟面臨的關鍵問題是，已經公告周知的升息是否會壓制足夠的需求以降低通膨，根據 Fed 的衡量標準，目前通膨率約為其 2% 目標的 3 倍。

如果答案是否定的，而且通膨數據無法顯示未來幾個月會持續放緩，Fed 將不得不重新設定對更高借貸成本的預期，這可能導致股票新一輪拋售、企業裁員、甚至經濟衰退更深。

這是鮑爾和他同事想要避免的結果。但是，正如預計他將強調的那樣，經濟需要放緩才能使通膨下降；Fed 需要進一步收緊政策。