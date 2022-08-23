上兆美元退休基金瞄準ESG 主導綠色投資動向

ESG 成為主權與退休基金投資青睞標的，根據調查，規模合計高達上兆美元的退休基金皆以針對 ESG 訂定嚴格投資標準，換言之，只要不符 ESG 規定的企業，恐遭國際基金列為黑名單並遭撤資。

全球極端氣候讓減碳、淨零碳排議題熱度同步升溫，更成為國際重要主權基金、退休基金在投資布局時的重點指標，根據調查，全球知名基金如挪威主權基金、日本退休基金、加州公務員退休基金、加拿大退休金已成為主導全球 ESG 投資的標竿，將 ESG 列為投資因子。

PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金經理人張書廷指出，當國際主權基金、退休基金等長線投資資金，轉向擁抱具有 ESG 作為的企業，代表若企業經營忽略 ESG 風險，將面臨大型法人撤資等風險。

舉例來說，日本退休基金相當重視標的公司是否能創造長期投資價值，以及能提供持續穩定的固定收益，因此要求將 ESG 納入投資流程，完全實現 ESG 整合，並著重 ESG 指數投資；挪威主權基金則是詳細追蹤與分析標的企業的永續發展狀況，甚至透過「撤資」不符規定企業之方式，達成永續投資目標。

張書廷表示，環境和社會問題對於資本市場的影響層面廣且深，標的企業若能符合 ESG 標準、付出更多作為，有效減少環境和社會的負面影響，進而提升企業整體營運獲利表現、降低籌資成本，讓法人資金、企業、投資人達到三贏局面。

張書廷說明，除了國際對於 ESG 重視度日趨上升，台灣身為全球供應鏈也無法置身事外，特別是歐盟碳邊境稅將於 2026 年正式上路，屆時台灣將面臨高達 336 億的稅費影響，為因應該政策自明年起進入 3 年的過渡期，台灣政府開始從用碳大戶開徵。

為杜絕漂綠風險，張書廷建議，投資人可透過符合富時生態友善指數篩選之企業做布局選股，這些企業必須有至少 2 成營收來自綠色收入，或是籌資目的須直接用於對氣候、環境有益的項目，在 REITs 方面須同時具備綠建築並符合能源使用效率標準，才能獲得法人資金青睞。