投信基金投資再鬆綁 可納入二類具損失吸收力債券

為增加投信基金投資彈性，金管會證期局主祕黃厚銘表示，繼去年 12 月 28 日鬆綁債券基金可投資 CoCo Bond(應急可轉債) 和 TLAC 債券後，再度鬆綁投資範圍，這次不只是債券型基金，包括股票跟平衡型、多重資產基金，也都可投資 CoCo Bond 和 TLAC 這二類具有損失吸收力的債券。

據金管會統計，截至 6 月底止，我國基金投資在 Coco 應急可轉債的金額為 67 億元，而 TLAC 有 1896 億元，合計二大類為 1963 億元。

黃厚銘解釋，CoCo Bond 和 TLAC 這二類債券在初發行的時候，是金融債券的型態，若有經濟因素造成公司需要增加資本時，可以把這些原來發行的債券轉換為股票，可增加自有資本，因此稱為具損失吸收力債券，其中，TLAC 又是專屬全球系統性重要銀行 (G-SIBs) 所發行，G-SIBs 須依其監理機構要求，發行一定比例具總損失吸收能力的債券。

金管會今天再度放寬股票基跟平衡型基金若要投資 CoCo Bond 和 TLAC，證期局會要求信評有額外規定，例如股票型規定信評 bbb - 以上或是平衡型基金需 bb 以上。

資金限額方面，股票型基金原本就規定投資股票比重一定要七成以上，CoCo Bond 和 TLAC 就可放在其他三成部位，無論是股票、平衡或多重資產，依原契約及公開說明書的規定。