〈光聖法說〉汰弱留強優化產品組合 下半年毛利率估守穩18%

光通訊廠光聖 (6442-TW) 今 (16) 日召開法說會，展望後市，目前訂單能見度達明年第一季，下半年將持續汰弱留強優化產品組合，聚焦獲利回升，預計下半年毛利率可望維持第二季 18% 的水準，樂觀看待全年獲利。

光聖表示，預計下半年營運與上半年持平或成長，上半年毛利率持續走升，下半年可望維持此態勢。

光聖表示，公司營收維持一定水準，原因在於持續篩選、淘汰低毛利率產品，今年獲利可望回到 4-5 年前水準。

光聖強調，訂單能見度已達明年第一季，需求端實際上不是問題，下半年資料中心需求帶動光被動產品出貨，預計下半年美國光纖需求將持續建置，北美是重要成長動能。

光聖認為，北美資料中心基礎建設需求不會很快結束，預計還會花上 2-3 年時間建置，目前正處於成長期，未來將往歐洲、拉美投資。

光聖光通訊設備產品包含主、被動產品，被動產品包含資料中心設備、跳線等，目前光通訊設備比重已達 7 成，目標其中主動、被動比重各半，而 RF 連接器則下降至 30%；RF 連接器毛利率介於 6-18%，主動產品約 17-20%，被動產品約 30-50%。

光聖表示，下半年將積極拓展主動、被動產品，其中主動產品 (OSA 次模組) 搶佔光纖到府 (FTTH) 商機。光聖目前 9 成客戶來自歐美地區，且集中大型龍頭企業、產品也多以客製化為主，中國市場約 1 成。