玉晶光槓上「地表最強蘋果分析師」 金管會緊盯報告效應

近日玉晶光 (3406-TW) 槓上素有「地表最強蘋果分析師」之稱的知名分析師郭明錤，指「郭明錤在天風已不是分析師，所以不能出文字報告」，但金管會今 (9) 日表示，金管會目前對境內未註冊的外資券商無管轄權，媒體所報導的郭君也非國內分析師，但若發現其報告影響相關股價異常或涉有不法行為，就會依法處理。

郭明錤目前人雖然在香港證券圈工作，但仍牽動著台股一連串蘋果供應鏈股價，他 7 月底在推特上表示，玉晶光為 iPhone 14 供應的後置鏡頭出現塗層裂紋等品質問題，蘋果已經將約 1000 萬個鏡頭訂單轉移至大立光，以避免影響 iPhone 14 的出貨量。

推文發佈後造成玉晶光股價下跌，玉晶光在 8 月 4 日回擊表示：「經查證，郭明錤在天風已不是分析師，所以不能出文字報告，只能在自己的 Twitter 寫東西，本公司歡迎貴公司引用任何正式報告報導有關本公司訊息，但請不要轉載任何個人網路文章。」

這讓郭明錤在睽違 8 個月後，又發出最新「蘋果研究」報告，分析未來 6 至 12 個月的 Apple AR/MR 頭戴裝置的投資規劃關鍵，並表明自己仍在天風國際證券任職。

針對此一連串事件，證期局副局長高晶萍今天指出，天風證券經查是在香港註冊的券商，非依照我國法令設立的特許事業，金管會目前對境內未註冊的外資券商無管轄權。

高晶萍進一步指出，非我國登記相關證券商、證券投信投顧業務人員，是否可以發展產業報告，基本上不在金管會業管範圍，要回歸其註冊地。但是，若發現其報告影響到相關股價異常，或涉有不法行為，金管會就會依法處理。

高晶萍表示，上市櫃公司若發現媒體報導與公司業務事實、公司揭露資訊不符，交易所、櫃買中心就會督促公司在重訊發布澄清。