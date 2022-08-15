美元已近見頂？避險基金1年來首度轉為看空

避險基金一年來首次轉為看空美元，押注美元最好的時光可能已經結束。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，上周槓桿投資者對美元轉為淨空倉，這是自去年 8 月以來，投資者首度轉為看跌美元。先前，由於美國聯準會的鷹派轉向，以及對全球經濟成長的擔憂，避險基金今年一直是美元的最大支持者。

隨著有跡象表明，聯準會激進的升息可能最終會冷卻美國 40 年來最快的通膨，市場情緒似乎正在發生轉變。美元在歷經一年大漲逾 14% 後，已從 7 月份的歷史高點下跌逾 3%。

瑞穗銀行駐新加坡經濟和戰略主管 Vishnu Varathan 指出，基金的態度似乎表明，美元最強勢的時期已經過去，他們可能押注聯準會將很快在緊縮周期中達到頂峰，甚至可能在明年開始降息。

不過，一些分析師表示，現在看空美元還為時尚早。

西太平洋銀行表示，只有在市場確認聯準會的緊縮周期真正達到頂峰後，美元才可能在今年晚些時候來到高位。

策略師 Imre Speizer 表示，他不相信美元已經見頂，這可能要到第 4 季才會發生。

Medley Global Advisors 全球宏觀策略董事總經理 Ben Emons 表示，CPI 和 PPI 走軟，並不意味著聯準會已經達成任務。Fed 基金期貨和歐元兌美元期貨的定價表明，市場仍更傾向聯準會續升 75 個基點。