美元升值黃金行情黯淡 前7月進口值剩10億美元、年減8%

美元走升導致金價走跌，根據財政部統計，今年前 7 月黃金進口規模約 10 億美元、年減 8%，整體貴金屬進口年減幅約 24.1%。

過去兩年為緩和疫情對經濟的衝擊，全球央行啟動量化寬鬆，導致美元貶值、黃金價格走揚，根據財政部今 (11) 日發布統計通報，109 年、110 年黃金進口規模分別為 19.74 億美元、22.21 億美元，年增幅分別為 58.1%、12.5%。

但在聯準會帶頭升息，推升美元升值，加上市場避險需求下滑，不僅拖累金價走跌，進口規模也跟著縮減，今年前 7 月進口規模僅 10 億美元、年減幅約 8%。

進一步看黃金的細品項，以黃金半製品占整體黃金進口比重逾 6 成為最大宗，主要是電子科技產業應用所需，其次則是黃金條塊占比約 3 成，多為珠寶、投資及保值為主要用途。

至於白銀價格相對弱勢，加以近年開採量低迷，今年以來進口值僅約 3.9 億美元，年減幅達 45.6%；異軍突起的鈀金用途多樣化且應用前景增長，隨著油電混合動力車銷量看增，鈀金需求持續攀升，10 年來劇增 3.7 倍。

另外，鉑金則因工業需求下降，加以國際價格疲軟，從而拉低我進口規模，今年 受地緣政治危機、經濟減速、疫情反覆之拖累，累計前 7 月鈀金與鉑金進口價量齊見下滑，總金額分別年減 39.2%、19.0%。

以進口市場來看，瑞士向來是我黃金進口首位來源國，而日本近年則以價格優勢異軍突起，自 110 年起取代瑞士拿下冠軍，今年前 7 月以日本 (占 34%)、香港 (21%)、瑞士 (18%) 為我黃金進口前 3 大市場，合計占比達 73%。

財政部統計處分析，日本在我國黃金片 / 錠、黃金條塊進口市場具優勢占有率；香港位居全球主要白銀貿易轉出口基地之一，我國白銀輸入以自香港占 41% 最多，其次分別為日本、美國。

另外，鈀金則因產地分佈侷限，我自波多黎各進口占比達 7 成以上；鉑金進口以日本、南非為主要供應國，比重分占 43%、36%。