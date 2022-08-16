〈紐約匯市〉中國經濟數疲弱 美元攀至一周高點 商品貨幣慘貶

因中國公布一系列經濟數據表現不佳，加劇全球經濟衰退擔憂，美元指數周一 (15 日) 反彈至一周高點，澳幣、紐元和加幣等商品貨幣跌勢慘烈。中國意外調降主要貸款利率後，離岸人民幣觸 5 月中旬以來最低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.81%，報 106.49。

對聯準會 (Fed) 放慢升息步伐，以及通膨最糟時期已經過去的期望，使美元指數自 7 月中旬創下的 20 年高位回落，不過，部分 Fed 官員仍保持鷹派基調，強調打擊通膨之戰尚未結束。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 稱：「Fed 告訴我們，他們希望收緊金融環境，但市場卻使環境寬鬆，因此他們不得不透過更大幅度的升息來充分表達自身觀點。」他預期 Fed 將在 9 月升息 3 碼。

美國周一公布 8 月 NAHB 建商信心指數跌入負區間，紐約 Fed 製造業指數也大幅下滑至 - 31.3，是疫情爆發以來次糟。即將出爐的經濟數據包含周二 (16 日) 的工業生產和周三 (17 日) 的零售銷售，Chandler 認為，這有望緩解市場對美國經濟再度萎縮的擔憂，進而提振美元。

另一方面，中國周一公布工業增加值、固定資產投資和社會消費品零售等一系列經濟數據遜於預期，顯示經濟復甦之路仍不穩固，包含鐵礦砂在內等大宗商品因需求擔憂而走跌，進而打壓澳紐幣在內的商品貨幣。

被視為全球經濟成長指標的澳幣下跌 1.45% 至 0.7018 美元，紐元兌美元也跌 1.41% 至 0.6361 美元，加幣跌 1.03% 至 1.2904 加元。

Chandler 說：「長遠來看，對於商品需求的擔憂可能激發了避險態度。」

離岸人民幣兌美元跌至 6.8199 人民幣，是 5 月中旬以來最低。中國人民銀行周一意外調降中期借貸便利 (MLF) 和逆回購利率，藉此降低企業貸款成本，提振市場需求。

截至台灣時間周二 (16 日) 約 6:00 價格：