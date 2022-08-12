〈美股13F報告〉橋水基金Q2仍重押消費股 加碼CVS和Meta 出清中概股

知名經理人達里歐 (Ray Dalio) 創立的全球最大避險基金「橋水基金」週四 (11 日) 盤後宣布第二季持倉報告，橋水重押 P&G、嬌生、可口可樂等必需消費品類股，加碼 CVS 和 Meta，清倉阿里巴巴等中概股。

即使 2022 年上半年是市場公認的熊市，橋水的避險基金成績斐然，上半年的投資報酬率仍高達 32.2%，遠優於整體大盤，而橋水最新的 13F 報告可作為投資美股的籌碼面重要指標。

該報告顯示，橋水第二季總持股涵蓋美國 987 檔股票，總價值為 235.9 億美元，橋水延續第一季重押必需消費品類股、新興市場、抗通膨資產布局策略，清倉多檔中概股。

前五大持股中，橋水最大重倉股為跨國消費日用品公司寶僑 (P&G) (PG-US)，占橋水已披露資產的 4.1%，市值約 9.702 億美元。第二大重倉股為嬌生 (JNJ-US)，市值約 7.691 億美元，緊接著是 iShares Core MSCI 新興市場 ETF (IEMG-US)，第四大重倉為標普 500 指數 ETF(SPY-US)，第五大為可口可樂 (KO-US)。

橋水前十大持倉部位 (圖片：.gurufocus)

加碼方面，美國最大的藥品零售商 CVS Health (CVS-US)，增持 160% 至 315 萬股，價值 2.915 億美元。萬事達卡 (MA-US) 增持 1242% 至 48.5269 萬股，價值 1.531 億美元。Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 增持 2675% 至 98.3960 萬股，價值 1.072 億美元。Meta (META-US) 增持 5279% 至 58.6655 萬股，價值 9460 萬美元。

此外，橋水第二季減持 iShares MSCI 新興市場 ETF (減持約 93%)、Vanguard FTSE 新興市場 ETF (約 32%)、林德集團 (LIN-US) 等 256 檔股票。

新增持股方面，橋水做多 116 檔股票，主要買入電商平台蝦皮購物 (Shopee) 母企東南亞電商巨頭 SEA (SE-US) 45.9240 萬股，價值 3070 萬美元；馬拉松石油 (MRO-US) 84.7713 萬股，價值 1910 萬美元；亞馬遜 (AMZN-US) 14.9250 萬股，價值 1590 萬美元。

橋水還清倉以中概股為主的 99 檔股票，其中有阿里巴巴 (BABA-US) 748 萬股，市值約 8.139 億美元；京東 (JD-US) 214 萬股，市值約 1.239 億美元。同時，橋水還出清 Honeywell (HON-US) 26.22 萬股，市值約 5100 萬美元。嗶哩嗶哩 (BILI-US)、網易 (NTES-US) 和已下市的滴滴 (DIDI-US) 等中概股也列入清倉範圍。