通膨初見緩解 等待新數據 美債殖利率小幅走低

市場參與者等待全新的經濟數據，美國國債殖利率周五 (12 日) 小幅走低。

美東時間早上 6:20，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 1.3 個基點至 2.875%。30 年期美國國債殖利率也小跌 1.7 個基點至 3.142%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

在另一份經濟報告顯示通膨放緩後，短期 2 年期國債殖利率在前一交易日下滑後繼續下跌 2.4 個基點至 3.205%。

這種走勢措有助於緩解殖利率曲線倒掛，這通常被華爾街視為衰退訊號。

衡量最終需求產品價格的生產者物價指數 (PPI) 較 6 月下降 0.5%，這是自 2020 年 4 月、即新冠疫情被宣佈為大流行病的次月以來的首次環比下降。接受《道瓊》調查的經濟學家原本預計成長 0.2%。

PPI 是本周發布的第二份顯示物價壓力有所緩解的通膨報告。周三 (10 日) 發布的數據顯示，美國 7 月消費者物價同比上漲 8.5%，較上月有所放緩，最主要的原因是由於油價下跌。經濟學家之前預計年增率為 8.7%。

這些數據反映通膨放緩，並促使投資人質疑 Fed 最快在 9 月放慢升息步伐的前景。

市場參與者周五將再次等待經濟數據的發布，以獲取有關美國經濟健康狀況的進一步線索。

7 月進口物價將於美東時間上午 8:30 左右發布，8 月消費者信心初值定於美東時間上午 10 點發布。