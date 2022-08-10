美國CPI出現緩解 美債殖利率暴跌 Fed升息幅度預期縮小

數據顯示 7 月通膨壓力緩和程度超過預期後，美國國債殖利率周三 (10 日) 暴跌，市場評估 Fed 9 月升息幅度將縮小。

由於汽油成本大幅下降，美國 7 月消費者物價並未上漲，為過去兩年來攀升的通膨帶來第一個明顯的緩解跡象。

7 月消費者物價指數 (CPI) 年率上漲 8.5%，而剔除波動較大的食品和能源成本的核心 CPI 上漲 5.9%。美國國債殖利率急劇下降代表交易員可能原本預期通膨會再大幅上升。

道明證券駐紐約的利率策略師高德伯格 (Gennadiy Goldberg) 表示：「通膨出乎意料的降低當然不在市場預期中，但我認為市場的確是為更高的通膨和更高的 Fed 升息預做準備。」

聯邦基金期貨目前預計 Fed 在 9 月會議上升息 75 個基點的可能性僅有 38%，而之前這個可能性為 68%。升息 50 個基點的機率為 62%。

CPI 數據發布後，指標 10 年期國債殖利率一度跌至 2.67%，隨後反彈至 2.77%。2 年期殖利率跌至 3.08%，隨後反彈至 3.15%。2 年期和 10 年期公債殖利率曲線為 39 個基點，稍早曾觸及 53 個基點，為 2000 年以來最深倒掛。

殖利率已從上周觸及的 4 個月低點回升，因投資人對 Fed 將保持鷹派態度的可能性進行調整，而非在 7 月會議後預期的那樣放緩升息步伐。

上周五 (5 日) 的就業數據顯示，美國 7 月就業成長意外加速，就業水平升至疫情前水平以上，提振了鷹派預期。Fed 的預期可能會再次發生變化，8 月通膨和就業數據將在 Fed 9 月 20-21 日會議之前公布。