等待CPI數據發布 美債殖利率小跌

長天期美國國債殖利率周三 (10 日) 小幅走跌，因投資人等待備受期待的通膨數據，這可能會影響 Fed 升息的步伐。

美東時間清晨 6:15，指標 10 年期國債殖利率小跌 1.8 個基點至 2.779%，而 30 年期國債殖利率收益率也小跌 0.8 個基點至 2.997%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

2 年期美國國債殖利率下跌 3.7 個基點至 3.249%，但仍遠高於長期 10 年期殖利率。這種倒掛現象在華爾街被廣泛視為潛在的衰退指標。

與此同時，市場參與者密切關注周三公布的 7 月消費者物價指數 (CPI) 報告。

人們認為，在 Fed 於 6 月和 7 月連續升息 75 個基點之後，關鍵的通膨報告可能顯示物價上漲已經放緩。

根據《道瓊》數據，經濟學家預計 7 月 CPI 將上漲 0.2%，低於 6 月的 1.3%。與去年同期相比，7 月 CPI 預計將從 6 月的 9.1% 降至 8.7%。

CPI 將於美東時間上午 8:30 發布。 6 月批發庫存和 7 月每月聯邦預算將分別於上午 10 點和下午 2 點公布。

其他訊息方面，芝加哥 Fed 行長埃文斯和明尼亞波利斯 Fed 行長卡什卡里定周三在不同的活動中就美國經濟狀況發表講話。

美國財政部周三將拍賣 350 億美元的 10 年期票據和 300 億美元的 119 天期票據。