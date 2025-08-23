search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

魏哲家親上火線澄清 美國政府不會入股台積電

鉅亨網記者魏志豪 台北


輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳昨日快閃來台，並在晚間與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長魏哲家共進晚餐，會後接受媒體訪問，魏哲家也正式對外證實，美國政府表態不會入股台積電，消除市場「台積電變美積電」的疑慮，維護台灣產業自主性。

cover image of news article
台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

外媒先前報導，川普政府考慮將「補助換成股權」的模式從英特爾 (INTC-TW) 延伸至所有獲得補助的企業，導致市場對台積電產生疑慮，未來營運恐面臨美國政府干預與經營自主性的挑戰，導致近日股價受影響。


台積電股價已連續三個交易日下跌，自宣布前的 1185 元下挫至周五收盤價 1135 元，跌幅近 5%，市值也蒸發超過新台幣 1 兆元，不過，隨著魏哲家親上火線澄清，台積電 ADR 週五反彈大漲 2.49%，帶動台指期夜盤飆漲 365 點。

此外，黃仁勳與魏哲家在會後受訪時再度展現好交情，黃仁勳笑稱晚餐要讓魏哲家買單，魏哲家幽默回應：「沒問題，只要你同意我的晶圓代工價格」，黃仁勳也隨即回覆「沒問題，我同意你的晶圓代工價格」，更雙雙強調對方的生意這麼好，應該要買對方的股票。

文章標籤

黃仁勳輝達台積電美國補貼

相關行情

台股首頁我要存股
台指期24115+1.54%
台積電1135-1.30%
輝達177.99+1.72%
台積電ADR232.99+2.49%
美元/台幣30.585+0.26%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
台積電

51.35%

勝率

#指標剛跌破

中強短弱
台積電

51.35%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
台積電

51.35%

勝率

#弱勢下殺股

中強短弱
台積電

51.35%

勝率

延伸閱讀



Empty