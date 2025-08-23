魏哲家親上火線澄清 美國政府不會入股台積電

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-08-23 12:09

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

外媒先前報導，川普政府考慮將「補助換成股權」的模式從英特爾 (INTC-TW) 延伸至所有獲得補助的企業，導致市場對台積電產生疑慮，未來營運恐面臨美國政府干預與經營自主性的挑戰，導致近日股價受影響。

台積電股價已連續三個交易日下跌，自宣布前的 1185 元下挫至周五收盤價 1135 元，跌幅近 5%，市值也蒸發超過新台幣 1 兆元，不過，隨著魏哲家親上火線澄清，台積電 ADR 週五反彈大漲 2.49%，帶動台指期夜盤飆漲 365 點。