魏哲家親上火線澄清 美國政府不會入股台積電
鉅亨網記者魏志豪 台北
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳昨日快閃來台，並在晚間與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長魏哲家共進晚餐，會後接受媒體訪問，魏哲家也正式對外證實，美國政府表態不會入股台積電，消除市場「台積電變美積電」的疑慮，維護台灣產業自主性。
外媒先前報導，川普政府考慮將「補助換成股權」的模式從英特爾 (INTC-TW) 延伸至所有獲得補助的企業，導致市場對台積電產生疑慮，未來營運恐面臨美國政府干預與經營自主性的挑戰，導致近日股價受影響。
台積電股價已連續三個交易日下跌，自宣布前的 1185 元下挫至周五收盤價 1135 元，跌幅近 5%，市值也蒸發超過新台幣 1 兆元，不過，隨著魏哲家親上火線澄清，台積電 ADR 週五反彈大漲 2.49%，帶動台指期夜盤飆漲 365 點。
此外，黃仁勳與魏哲家在會後受訪時再度展現好交情，黃仁勳笑稱晚餐要讓魏哲家買單，魏哲家幽默回應：「沒問題，只要你同意我的晶圓代工價格」，黃仁勳也隨即回覆「沒問題，我同意你的晶圓代工價格」，更雙雙強調對方的生意這麼好，應該要買對方的股票。
